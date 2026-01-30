  1. Realting.com
  2. Tanzania
  3. Nungwi
  4. Kompleks turystyczny

Kompleks turystyczny

Nungwi, Tanzania
od
$84,000
VAT
od
$2,260/m²
BTC
0.9991633
ETH
52.3704192
USDT
83 049.4984898
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
9 1
Zostawić wniosek
ID: 33171
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 30.01.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tanzania
  • Region / Państwo
    Zanzibar
  • Okolica
    Kaskazini A
  • Miasteczko
    Nungwi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Zanzibar aktywnie się rozwija, a jednym z najjaśniejszych punktów wzrostu są dziś obszary Nungwi (na północny zachód od wyspy), perła Zanzibar z nietkniętych plaż i całoroczny odpoczynek.
Turkusowa woda, biały piasek jest idealnym miejscem na relaks i nurkowanie. plaża jest 10 minut spacerem (600 metrów) od naszego kompleksu.

Nungwi jest magnesem turystycznym!
Turystyka i działalność:
• Jeden z najbardziej popularnych obszarów wyspy. Roczny napływ turystów zwiększa płynność nieruchomości i stabilność dochodów z wynajmu.
Czynsz i dochód:
Średnia liczba osób w sezonie osiąga 90%, średnia cena wynajmu hoteli i apartamentów wynosi od 80- 120 dolarów dziennie.
Apartamenty wydajność od 12- 15% rocznie z odpowiednim modelu zarządzania.
Ceny nieruchomości:
• W ciągu ostatnich dwóch lat wzrost wyniósł ponad 35%. Teraz studia nad oceanem zaczynają się od $84000 i nadal rosną.
Infrastruktura:
• Nungvi jest centrum atrakcji: restauracje, kawiarnie, bary plażowe, ośrodki nurkowe, imprezy aktywne.

🔹Oczy Zanzibar / Body A / (1 + 0) - 37.2m2 / Położony na 1 piętrze.

Korzyści:
- przestronny taras;
- 3,5m wysokość sufitu.;
- właściwe planowanie;
- bardzo dobra cena.

Kosztował 84 tysiące dolarów:
2.000 dolarów rezerwy (kwota jest uwzględniona w początkowej składce);
- 31 '600 dolarów zaliczki;
-50 '400 w ratach: (miesięcznie / raz w ciągu 2 miesięcy / kwartalnie); Pełna spłata - do grudnia 2026 r.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Z 100% rabatem płatniczym 5%

Lokalizacja na mapie

Nungwi, Tanzania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Wideo recenzja kompleks turystyczny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Kompleks turystyczny
Nungwi, Tanzania
od
$84,000
VAT
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Nie znaleziono podobnych kompleksy w Tanzania. Użyj zaawansowanego wyszukiwania
Realting.com
Udać się