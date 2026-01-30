Kompleks turystyczny

Zanzibar aktywnie się rozwija, a jednym z najjaśniejszych punktów wzrostu są dziś obszary Nungwi (na północny zachód od wyspy), perła Zanzibar z nietkniętych plaż i całoroczny odpoczynek.
Turkusowa woda, biały piasek jest idealnym miejscem na relaks i nurkowanie. plaża jest 10 minut spacerem (600 metrów) od naszego kompleksu.
Nungwi jest magnesem turystycznym!
Turystyka i działalność:
• Jeden z najbardziej popularnych obszarów wyspy. Roczny napływ turystów zwiększa płynność nieruchomości i stabilność dochodów z wynajmu.
Czynsz i dochód:
Średnia liczba osób w sezonie osiąga 90%, średnia cena wynajmu hoteli i apartamentów wynosi od 80- 120 dolarów dziennie.
Apartamenty wydajność od 12- 15% rocznie z odpowiednim modelu zarządzania.
Ceny nieruchomości:
• W ciągu ostatnich dwóch lat wzrost wyniósł ponad 35%. Teraz studia nad oceanem zaczynają się od $84000 i nadal rosną.
Infrastruktura:
• Nungvi jest centrum atrakcji: restauracje, kawiarnie, bary plażowe, ośrodki nurkowe, imprezy aktywne.
🔹Oczy Zanzibar / Body A / (1 + 0) - 37.2m2 / Położony na 1 piętrze.
Korzyści:
- przestronny taras;
- 3,5m wysokość sufitu.;
- właściwe planowanie;
- bardzo dobra cena.
Kosztował 84 tysiące dolarów:
2.000 dolarów rezerwy (kwota jest uwzględniona w początkowej składce);
- 31 '600 dolarów zaliczki;
-50 '400 w ratach: (miesięcznie / raz w ciągu 2 miesięcy / kwartalnie); Pełna spłata - do grudnia 2026 r.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Z 100% rabatem płatniczym 5%