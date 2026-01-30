Kompleks turystyczny

Zanzibar aktywnie się rozwija, a jednym z najjaśniejszych punktów wzrostu są dziś obszary Nungwi (na północny zachód od wyspy), perła Zanzibar z nietkniętych plaż i całoroczny odpoczynek.

Turkusowa woda, biały piasek jest idealnym miejscem na relaks i nurkowanie. plaża jest 10 minut spacerem (600 metrów) od naszego kompleksu.



Nungwi jest magnesem turystycznym!

Turystyka i działalność:

• Jeden z najbardziej popularnych obszarów wyspy. Roczny napływ turystów zwiększa płynność nieruchomości i stabilność dochodów z wynajmu.

Czynsz i dochód:

Średnia liczba osób w sezonie osiąga 90%, średnia cena wynajmu hoteli i apartamentów wynosi od 80- 120 dolarów dziennie.

Apartamenty wydajność od 12- 15% rocznie z odpowiednim modelu zarządzania.

Ceny nieruchomości:

• W ciągu ostatnich dwóch lat wzrost wyniósł ponad 35%. Teraz studia nad oceanem zaczynają się od $84000 i nadal rosną.

Infrastruktura:

• Nungvi jest centrum atrakcji: restauracje, kawiarnie, bary plażowe, ośrodki nurkowe, imprezy aktywne.

🔹Oczy Zanzibar / Body A / (1 + 0) - 37.2m2 / Położony na 1 piętrze.

Korzyści:

- przestronny taras;

- 3,5m wysokość sufitu.;

- właściwe planowanie;

- bardzo dobra cena.

Kosztował 84 tysiące dolarów:

2.000 dolarów rezerwy (kwota jest uwzględniona w początkowej składce);

- 31 '600 dolarów zaliczki;

-50 '400 w ratach: (miesięcznie / raz w ciągu 2 miesięcy / kwartalnie); Pełna spłata - do grudnia 2026 r.

Z 100% rabatem płatniczym 5%