  4. Kompleks mieszkalny Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet

Kompleks mieszkalny Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet

Paje, Tanzania
od
$78,000
;
28
ID: 33131
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Tanzania
  • Region / Państwo
    Zanzibar
  • Okolica
    Kusini
  • Miasteczko
    Paje

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    10

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
🌴 ekskluzywny apartament w Zanzibar - 100 metrów do oceanu

🗝️ Unikalny apartament nowoczesnego kompleksu mieszkalnego.

🌊 Tylko 100 metrów do oceanu - 2 minuty spacerem do śnieżnobiałej plaży.

🏊 Bezpośredni dostęp do basenu i terenów zielonych.

📍 Opis terenu:

  • Lokalizacja: Zanzibar, obszar wypoczynkowy

  • Piętro: pierwsze piętro

  • Planowanie: jasny apartament z tarasem

  • Cechy: bezpośredni dostęp do wspólnego basenu, terenów zielonych z palmami

  • Odległość od oceanu: tylko 100 m

  • Rodzaj prawa: pełne prawo własności (freehold)

💰 Warunki zakupu:

  • Koszt: od 78.000 USD

  • Płatność zaliczkowa: 40%

  • Utrzymanie: bez odsetek do kwietnia 2027 r.

🚩 Znaczenie dostępności i kosztów określić podczas stosowania

🌟 Korzyści:

✔ Nowoczesna architektura i projekt tropikalny

✔ Basen, strefy wypoczynkowe, zielone terytorium

✔ Niezawodny deweloper z międzynarodowym doświadczeniem

✔ Zamknięty obszar chroniony

✔ Spółka zarządzająca na miejscu (leasing i usługa)

✔ Możliwość mebli i gotowych pakietów "pod klucz"

🏝️ Zalety lokalizacji:

  • 2 minuty do Oceanu Indyjskiego i plaży z białym piaskiem

  • Obszar z rozwiniętą infrastrukturą: kawiarnie, restauracje, supermarkety

  • Popularne miejsce turystyczne - wysoki popyt na wynajem

  • Perspektywa wzrostu cen: na początku sprzedaży - najbardziej dochodowa cena

📈 Dlaczego to jest opłacalne?

  • Wysoka wydajność wynajmu (sezon wypoczynkowy przez cały rok)

  • Doskonała opcja dla prywatnego wypoczynku + inwestycji

  • Cena jest ustalona w USD, bez odniesienia do inflacji

🤝 Co robimy dla ciebie:

  • Pełne wsparcie transakcji

  • Weryfikacja dokumentów i czystość prawna

  • Tłumaczenia, notariusze, pomoc przy udzielaniu zezwolenia na pobyt

  • Wybór mebli, organizacja wynajmu

  • Wycieczka online

⏳ Liczba apartamentów jest ograniczona

📞 Zadzwoń lub napisz, aby zarezerwować apartament na wyłącznych warunkach.

Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Mieszkanie
Powierzchnia, m² 53.0
Cena za m², USD 1,472
Cena mieszkania, USD 78,000

Lokalizacja na mapie

Paje, Tanzania
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
