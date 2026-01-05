Kompleks mieszkalny Aura Ra aktiv kotoryj vdohnovlaet

🌴 ekskluzywny apartament w Zanzibar - 100 metrów do oceanu
🗝️ Unikalny apartament nowoczesnego kompleksu mieszkalnego.
🌊 Tylko 100 metrów do oceanu - 2 minuty spacerem do śnieżnobiałej plaży.
🏊 Bezpośredni dostęp do basenu i terenów zielonych.
📍 Opis terenu:
Lokalizacja: Zanzibar, obszar wypoczynkowy
Piętro: pierwsze piętro
Planowanie: jasny apartament z tarasem
Cechy: bezpośredni dostęp do wspólnego basenu, terenów zielonych z palmami
Odległość od oceanu: tylko 100 m
Rodzaj prawa: pełne prawo własności (freehold)
💰 Warunki zakupu:
Koszt: od 78.000 USD
Płatność zaliczkowa: 40%
Utrzymanie: bez odsetek do kwietnia 2027 r.
🚩 Znaczenie dostępności i kosztów określić podczas stosowania
🌟 Korzyści:
✔ Nowoczesna architektura i projekt tropikalny
✔ Basen, strefy wypoczynkowe, zielone terytorium
✔ Niezawodny deweloper z międzynarodowym doświadczeniem
✔ Zamknięty obszar chroniony
✔ Spółka zarządzająca na miejscu (leasing i usługa)
✔ Możliwość mebli i gotowych pakietów "pod klucz"
🏝️ Zalety lokalizacji:
2 minuty do Oceanu Indyjskiego i plaży z białym piaskiem
Obszar z rozwiniętą infrastrukturą: kawiarnie, restauracje, supermarkety
Popularne miejsce turystyczne - wysoki popyt na wynajem
Perspektywa wzrostu cen: na początku sprzedaży - najbardziej dochodowa cena
📈 Dlaczego to jest opłacalne?
Wysoka wydajność wynajmu (sezon wypoczynkowy przez cały rok)
Doskonała opcja dla prywatnego wypoczynku + inwestycji
Cena jest ustalona w USD, bez odniesienia do inflacji
🤝 Co robimy dla ciebie:
Pełne wsparcie transakcji
Weryfikacja dokumentów i czystość prawna
Tłumaczenia, notariusze, pomoc przy udzielaniu zezwolenia na pobyt
Wybór mebli, organizacja wynajmu
Wycieczka online
⏳ Liczba apartamentów jest ograniczona
📞 Zadzwoń lub napisz, aby zarezerwować apartament na wyłącznych warunkach.