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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Valle del Guadalhorce, Hiszpania

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mieszkania
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domy
3
6 obiektów total found
Mieszkanie w Alhaurin el Grande, Hiszpania
Mieszkanie
Alhaurin el Grande, Hiszpania
Plotki ziemi z oszałamiającym widokiem przyrody w Alhaurin el GrandeAlhaurin el Grande, poło…
$180,705
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Dom 5 pokojów w Almogia, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Almogia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Ten dom znajduje się w Almogía, małej białej wiosce niedaleko Malagi. Oferuje praktyczną i k…
$287,296
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Dom 6 pokojów w Alhaurin de la Torre, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Alhaurin de la Torre, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 595 m²
Witamy w wyjątkowym życiu w Maladze. Ten wyśmienity obiekt obejmuje 595 m2, oferując harmoni…
$1,79M
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Cartama, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Cartama, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten apartament znajduje się na najwyższym piętrze budynku z windą i został niedawno odnowion…
$277,430
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Willa w Alhaurin el Grande, Hiszpania
Willa
Alhaurin el Grande, Hiszpania
Sypialnie 12
Liczba łazienek 10
ALHAURIN GRANDE Great Investment opportunity. Very big Villa with more then 10 bedrooms, Sta…
$3,60M
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Mieszkanie 3 pokoi w Cartama, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Cartama, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 1
Mieszkanie - Cártama (CÁRTAMA PUEBLO), Powierzchnia zabudowana 102m2, 6m2, 3 Sypialnie, 2 Łazienki
$146,945
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Parametry nieruchomości w Valle del Guadalhorce, Hiszpania

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