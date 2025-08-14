Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ronda, Hiszpania

domy
14
14 obiektów total found
Dom 7 pokojów w Ronda, Hiszpania
Dom 7 pokojów
Ronda, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 735 m²
Spektakularny, w pełni zreformowany i wysoko mianowany Finca na szczycie Serranii de Ronda. …
$19,32M
Dom 7 pokojów w Ronda, Hiszpania
Dom 7 pokojów
Ronda, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
360 m2 dom z pomieszczeniami w mieście Ronda. Na parterze znajduje się garaż o powierzchni 1…
$419,743
Dom 7 pokojów w Ronda, Hiszpania
Dom 7 pokojów
Ronda, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 690 m²
Ronda. Niezwykła właściwość z wieloma możliwościami: Gospodarstwo domowe lub hotelowe Jesteś…
$496,396
Dom 4 pokoi w Ronda, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Ronda, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 398 m²
Exclusive Villa in Arriate, Ronda. Przedstawia tę imponującą willę w Serranía de Ronda, dosk…
$503,584
$419,743
$502,236
$503,584
$556,285
$496,396
$556,285
$556,285
$419,743
$497,729
$19,32M
