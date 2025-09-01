Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z 2 Sypialniami i Widokiem na Morze w Finestrat

Nowoczesne Apartamenty z 2 Sypialniami i Panoramicznym Widokiem na Morze w Finestrat, Costa Blanca

Ten apartament z 2 sypialniami, oferujący zapierające dech w piersiach widoki na Morze Śródziemne, znajduje się w Finestrat, na Costa Blanca, malowniczym miasteczku w prowincji Alicante w Hiszpanii. Finestrat jest znane ze swojej unikalnej kombinacji gór i morza, oferując wspaniałe widoki na wybrzeże Morza Śródziemnego oraz ikoniczną górę Puig Campana. Historyczne centrum miasta charakteryzuje się uroczymi, wąskimi uliczkami z kolorowymi domami, a nadmorska część, Cala de Finestrat, może poszczycić się piękną piaszczystą plażą.

Finestrat to popularna destynacja dla miłośników aktywnego wypoczynku, oferująca szlaki turystyczne, pola golfowe oraz bliskość tętniącego życiem Benidormu z jego nocnym życiem i sklepami. Z łagodnym klimatem śródziemnomorskim jest to miejsce, które przyciąga turystów i mieszkańców przez cały rok, szukających połączenia naturalnego piękna z nowoczesnymi udogodnieniami.

Osiedle zajmuje powierzchnię 27 000 m² i oferuje luksusowe udogodnienia, takie jak liczne baseny, podgrzewany basen wewnętrzny, zadbane ogrody, siłownię oraz korty do padla.

Apartamenty na sprzedaż w Finestrat obejmują nowoczesne kuchnie, klimatyzację oraz przestronne tarasy. Te domy łączą współczesny design z urokami Morza Śródziemnego, idealne do relaksu i rozrywki.

Mieszkańcy mają łatwy dostęp do plaż, centrów handlowych, pól golfowych oraz lotniska w Alicante.

ALC-00986