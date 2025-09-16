  1. Realting.com
Nowe budynki na sprzedaż w Montcada i Reixac

Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Pokaż wszystko Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Montcada i Reixac, Hiszpania
od
$465,005
Rok realizacji 2026
Apartamenty Blisko Natury i Udogodnień w Montcada i Reixac, Barcelona Montcada Residencial oferuje nowoczesne, przestronne apartamenty zaledwie 5 km od centrum Barcelony, łącząc spokojne otoczenie przyrody z doskonałą komunikacją. Domy na sprzedaż w Barcelonie zapewniają łatwy dostęp do codz…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Pokaż wszystko Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Apartamentowiec Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie
Montcada i Reixac, Hiszpania
od
$362,586
Rok realizacji 2026
Apartamenty Blisko Natury i Udogodnień w Montcada i Reixac, Barcelona Montcada Residencial oferuje nowoczesne, przestronne apartamenty zaledwie 5 km od centrum Barcelony, łącząc spokojne otoczenie przyrody z doskonałą komunikacją. Domy na sprzedaż w Barcelonie zapewniają łatwy dostęp do codz…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
