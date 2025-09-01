  1. Realting.com
  Mieszkanie w nowym budynku Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie

Mieszkanie w nowym budynku Domy Inspirowane Naturą w Doskonałej Lokalizacji w Barcelonie

Montcada i Reixac, Hiszpania
od
$362,586
;
9
ID: 27704
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Katalonia
  • Okolica
    Valles Occidental
  • Miasteczko
    Montcada i Reixac

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty Blisko Natury i Udogodnień w Montcada i Reixac, Barcelona

Montcada Residencial oferuje nowoczesne, przestronne apartamenty zaledwie 5 km od centrum Barcelony, łącząc spokojne otoczenie przyrody z doskonałą komunikacją.

Domy na sprzedaż w Barcelonie zapewniają łatwy dostęp do codziennych udogodnień, takich jak supermarkety, apteki, szkoły czy obiekty sportowe. Inwestycja znajduje się zaledwie 300 metrów od stacji kolejowej Montcada-Ripollet, która oferuje bezpośrednie połączenia z Barceloną. Główne autostrady AP-7, C-17 i C-58 znajdują się w promieniu 2 km, co umożliwia szybkie podróże samochodem.

Osiedle oferuje mieszkańcom wspólny basen, podziemny parking, ogród oraz solarium. Projekt, zrealizowany przez renomowanego dewelopera, gwarantuje wysoką jakość wykonania, efektywność energetyczną i długoterminową wartość nieruchomości w dynamicznie rozwijającej się okolicy.

Do wyboru są apartamenty z 2, 3 lub 4 sypialniami, zaprojektowane z myślą o maksymalnym doświetleniu i komforcie. Każdy apartament posiada wbudowane szafy, klimatyzację, ogrzewanie gazowe wspierane panelami słonecznymi oraz w pełni wyposażoną kuchnię ze sprzętem marki Balay. W zależności od układu dostępna jest kuchnia otwarta lub zamknięta, osobna pralnia oraz przestronne tarasy lub balkony. Łazienki wykończone są materiałami wysokiej jakości i wyposażone w prysznic lub wannę, a w niektórych układach znajduje się łazienka en-suite. Dzięki bogatej infrastrukturze i starannie zaprojektowanym wnętrzom, apartamenty te są idealną opcją zarówno dla rodzin, jak i inwestorów poszukujących nieruchomości w pobliżu Barcelony.


BCN-00023

Montcada i Reixac, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

