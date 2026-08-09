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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Comarca de Valencia, Hiszpania

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Walencja
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19 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 121 m² w Walencja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 121 m²
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 121 m²
Pilna wyprzedaż!!!Lokale handlowe w dzielnicy Algiros w Walencji.Powierzchnia całkowita wyno…
$296,507
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Hotel 529 m² w Walencja, Hiszpania
Hotel 529 m²
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 529 m²
Walencja (Hiszpania) 124; gotowe Aparthotel w doskonałej lokalizacji w pobliżu uniwersytetów…
$3,43M
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CREMATORIUM + 3 FUNERAL SERVICE AGENCIES w el Castellar lOliveral, Hiszpania
CREMATORIUM + 3 FUNERAL SERVICE AGENCIES
el Castellar lOliveral, Hiszpania
Powierzchnia 1 358 m²
INWESTYCJA JEDNOLITA W HISZPANII: KREMATORIA + 3 AGENCJE USŁUG FINANSOWYCHCena: 2,300,000 €+…
$2,68M
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 252 m² w Walencja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 252 m²
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 252 m²
Lokale handlowe w El Pla del Real w Walencji.Powierzchnia 252 metrów kwadratowych. na jednym…
$699,000
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Nieruchomości komercyjne 445 m² w Walencja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 445 m²
Walencja, Hiszpania
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 445 m²
Peque budowlane i # 241; o jest sprzedawany w środku Walencji. 131 m2 składa się z gleby, z:…
$259,957
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Hotel 529 m² w Walencja, Hiszpania
Hotel 529 m²
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 529 m²
Walencja (Hiszpania) 124; gotowe Aparthotel w doskonałej lokalizacji w pobliżu uniwersytetów…
$3,42M
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Nieruchomości komercyjne 150 m² w Walencja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 150 m²
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 150 m²
Biuro na sprzedaż. Znajduje się na antresoli z niezależnymi drzwiami w pobliżu Plaza de la R…
$239,960
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Nieruchomości komercyjne w Walencja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Walencja, Hiszpania
Liczba łazienek 12
Renovated and rented building for sale in the heart of Valencia. The building consists of 2 …
$1,80M
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Pomieszczenie biurowe 185 m² w Walencja, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 185 m²
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 185 m²
The office 185 m.q. is located in a residential area in the university area! High traffic! E…
$245,642
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Nieruchomości komercyjne 522 m² w Walencja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 522 m²
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 522 m²
Reserved - Real opportunity for investors in the centre of Valencia. This building for sale …
$673,789
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Nieruchomości komercyjne w Walencja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Walencja, Hiszpania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Lokale użytkowe w Valencia ID V117
$754,515
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Nieruchomości komercyjne 60 m² w Walencja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 60 m²
Walencja, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Miejsce komercyjne sprzedaje się z witryną sklepową, pieszo od ulicy w skonsolidowanym obsza…
$44,393
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Nieruchomości komercyjne 1 187 m² w Walencja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 1 187 m²
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 1 187 m²
4-storey building for sale in the centre of Valencia. It has ground floor + 4 floors 750 m2 …
$619,897
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Nieruchomości komercyjne w Walencja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Walencja, Hiszpania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Lokale użytkowe w Valencia ID V241
$342,434
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Nieruchomości komercyjne 983 m² w Walencja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 983 m²
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 983 m²
This fully rehabilitated building is sold in 2015 by an international renowned architect, an…
$3,82M
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Nieruchomości komercyjne w Walencja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Walencja, Hiszpania
Pokoje 1
Lokale użytkowe w Valencia ID V304
$232,159
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Nieruchomości komercyjne w Walencja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne
Walencja, Hiszpania
Pokoje 1
Liczba łazienek 2
Lokale użytkowe w Valencia ID V375
$1,03M
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Nieruchomości komercyjne 199 m² w Walencja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 199 m²
Walencja, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 199 m²
Bar muzyczny z licencją na nieruchomości komercyjne w sercu Walencji. Strefa ta charakteryzu…
$749,876
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Nieruchomości komercyjne 240 m² w Walencja, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 240 m²
Walencja, Hiszpania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Restaurant is located next to Canovas Square. It is a grill restaurant with a VIP clients. …
$449,925
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