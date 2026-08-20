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Mieszkania na sprzedaż w Baix Llobregat, Hiszpania

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Gava
4
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7 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Esplugues de Llobregat, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Esplugues de Llobregat, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 73 m²
Esplugas to malownicze miasto na obrzeżach Barcelony, łączące nowoczesność i tożsamość histo…
$651,970
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Mieszkanie 2 pokoi w Gava, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Gava, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Gava jest doskonałym miejscem na stworzenie nowoczesnego kompleksu mieszkaniowego, który łąc…
$423,311
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Mieszkanie 2 pokoi w Esplugues de Llobregat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Esplugues de Llobregat, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 66 m²
Esplugas to malownicze miasto na obrzeżach Barcelony, łączące nowoczesność i tożsamość histo…
$530,019
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 3 pokoi w Gava, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Gava, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 93 m²
Gava jest doskonałym miejscem na stworzenie nowoczesnego kompleksu mieszkaniowego, który łąc…
$507,739
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Mieszkanie 3 pokoi w Gava, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Gava, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Apartament w doskonałej kondycji w mieście Gava Mar na Costa Garraf. Odległość od centrum Ba…
$755,242
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Mieszkanie 4 pokoi w Castelldefels, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 205 m²
Duplex w Els Cañars w Castelldefels. Odległość od centrum Barcelony wynosi 25 km, odległość …
$778,480
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Gava, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Gava, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Atico duplex w mieście Gava Mar na Costa Garraf. Odległość od centrum Barcelony wynosi 25 km…
$923,719
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Typy nieruchomości w Baix Llobregat.

3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Baix Llobregat, Hiszpania

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