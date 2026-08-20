Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Baix Llobregat
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Baix Llobregat, Hiszpania

;
Castelldefels
16
Gava
7
27 obiektów total found
Willa 7 pokojów w Castelldefels, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Castelldefels, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 331 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z 5 Sypialniami oraz Widokiem na Morze, Blisko Plaży w Barcelonie Nowo wy…
$2,67M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Esplugues de Llobregat, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Esplugues de Llobregat, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 73 m²
Esplugas to malownicze miasto na obrzeżach Barcelony, łączące nowoczesność i tożsamość histo…
$651,970
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Gava, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Gava, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Gava jest doskonałym miejscem na stworzenie nowoczesnego kompleksu mieszkaniowego, który łąc…
$423,311
Zostaw prośbę
DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 2 pokoi w Esplugues de Llobregat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Esplugues de Llobregat, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 66 m²
Esplugas to malownicze miasto na obrzeżach Barcelony, łączące nowoczesność i tożsamość histo…
$530,019
Zostaw prośbę
Willa w Sant Just Desvern, Hiszpania
Willa
Sant Just Desvern, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 284 m²
Znajduje się w Sant Just Desvern. Odległość od centrum Barcelony wynosi 20 minut jazdy.Powie…
$1,58M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Gava, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Gava, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 93 m²
Gava jest doskonałym miejscem na stworzenie nowoczesnego kompleksu mieszkaniowego, który łąc…
$507,739
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Willa w Martorell, Hiszpania
Willa
Martorell, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 460 m²
Dom w mieście Martorel w prowincji Barcelona. Powierzchnia całkowita wynosi 460 metrów kwadr…
$936,890
Zostaw prośbę
Willa w Gava, Hiszpania
Willa
Gava, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Nowoczesny dom w drugiej linii morza w mieście Gava Mar na Costa Garraf. Odległość od centru…
$3,37M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Castelldefels, Hiszpania
Szeregowiec
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Townhouse w obszarze Can Bow Castelldefels na Costa Garraf. Całkowita powierzchnia wynosi 15…
$801,719
Zostaw prośbę
Willa w Gava, Hiszpania
Willa
Gava, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 362 m²
Dom z panoramicznym widokiem na morze i miasto w mieście Gava. Odległość od centrum Barcelon…
$1,39M
Zostaw prośbę
Willa w Castelldefels, Hiszpania
Willa
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 642 m²
Dom w klasycznym stylu w obszarze La Pineda Castelldefels na Costa Garraf. Powierzchnia 642 …
$5,52M
Zostaw prośbę
Willa w Castelldefels, Hiszpania
Willa
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 740 m²
Dom z widokiem na morze w nowoczesnym stylu w Beyamar obszarze Castelldefels na Costa Garraf…
$4,53M
Zostaw prośbę
Willa w Castelldefels, Hiszpania
Willa
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 388 m²
Dom kilka minut spacerem od morza w Playa obszarze miasta Castelldefels na Costa Garraf. Łąc…
$2,50M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Gava, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Gava, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Apartament w doskonałej kondycji w mieście Gava Mar na Costa Garraf. Odległość od centrum Ba…
$755,242
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Castelldefels, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 205 m²
Duplex w Els Cañars w Castelldefels. Odległość od centrum Barcelony wynosi 25 km, odległość …
$778,480
Zostaw prośbę
Willa w Gava, Hiszpania
Willa
Gava, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 535 m²
Nowoczesny dom w drugiej linii morza w mieście Gava Mar na Costa Garraf. Odległość od centru…
$2,96M
Zostaw prośbę
Willa w Castelldefels, Hiszpania
Willa
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Dom w Castelldefels, dystrykt Beyamar. Odległość od centrum Barcelony wynosi 25 km, odległoś…
$1,62M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Castelldefels, Hiszpania
Szeregowiec
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 163 m²
Townhouse w dzielnicy La Pineda Castelldefels na Costa Garraf. Odległość do morza jest mniej…
$854,005
Zostaw prośbę
Willa w Castelldefels, Hiszpania
Willa
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 312 m²
Dom w urbanizacji miasta Beyamar Castelldefels. Dom został zbudowany w 1993 roku i całkowici…
$1,98M
Zostaw prośbę
Willa w Castelldefels, Hiszpania
Willa
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 788 m²
Dom w Castelldefels, dystrykt Montmar. Odległość od centrum Barcelony wynosi 25 km, odległoś…
$3,83M
Zostaw prośbę
Willa w Castelldefels, Hiszpania
Willa
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 440 m²
Całkowicie nowy dom w końcowej fazie budowy na Costa Garraf z panoramicznym widokiem na morz…
$3,08M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Castelldefels, Hiszpania
Szeregowiec
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 236 m²
Townhouse w dzielnicy Luminetes w Castelldefels na Costa Garraf. Odległość do morza jest mni…
$935,338
Zostaw prośbę
Willa w Castelldefels, Hiszpania
Willa
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Dom w dzielnicy Montmar Castelldefels. Odległość od centrum Barcelony wynosi 25 km, odległoś…
$1,50M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Gava, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Gava, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Atico duplex w mieście Gava Mar na Costa Garraf. Odległość od centrum Barcelony wynosi 25 km…
$923,719
Zostaw prośbę
Willa w Castelldefels, Hiszpania
Willa
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 288 m²
Dom w okolicy Luminetes nad morzem w mieście Castelldefels. Całkowita powierzchnia domu wyno…
$1,45M
Zostaw prośbę
Willa w Castelldefels, Hiszpania
Willa
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 368 m²
Nowoczesny dom w mieście Castelldefels z widokiem na morze, dzielnicy Montmar. Odległość od …
$1,62M
Zostaw prośbę
Willa w Castelldefels, Hiszpania
Willa
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 248 m²
Dom w Castelldefels, dystrykt La Pineda. Odległość od centrum Barcelony wynosi 25 km, odległ…
$1,92M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Baix Llobregat.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Baix Llobregat, Hiszpania

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się