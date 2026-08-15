Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Baix Camp
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Baix Camp, Hiszpania

;
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Szeregowiec w Cambrils, Hiszpania
Szeregowiec
Cambrils, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Przestronne Townhouse na sprzedaż w VILAFORTUNY Twój własny kącik szczęścia w VILAFORTUNY! T…
$505,431
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Vinyols i els Arcs, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Vinyols i els Arcs, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Liczba kondygnacji 3
The architecture combines the simplicity of the design; Large windows open and allow interio…
$710,365
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Baix Camp, Hiszpania

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się