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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Baix Camp, Hiszpania

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Cambrils
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5 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Cambrils, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cambrils, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
$520,226
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Willa w Vandellos i lHospitalet de lInfant, Hiszpania
Willa
Vandellos i lHospitalet de lInfant, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 416 m²
Willa w pierwszej linii morza w mieście Ospitalet de Infant na Costa Dorada. Dom w klasyczny…
$1,86M
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Szeregowiec w Cambrils, Hiszpania
Szeregowiec
Cambrils, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Przestronne Townhouse na sprzedaż w VILAFORTUNY Twój własny kącik szczęścia w VILAFORTUNY! T…
$505,431
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Szeregowiec 5 pokojów w Vinyols i els Arcs, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Vinyols i els Arcs, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Liczba kondygnacji 3
The architecture combines the simplicity of the design; Large windows open and allow interio…
$710,365
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Willa w Cambrils, Hiszpania
Willa
Cambrils, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 310 m²
Witaj w nowym domu w Cambrils, Tarragona. Ten przytulny dom 310- kwadratowy, położony na 405…
$755,242
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Typy nieruchomości w Baix Camp.

domy

Parametry nieruchomości w Baix Camp, Hiszpania

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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