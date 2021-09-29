  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Koltusskoe gorodskoe poselenie
  4. Wioska domków Prilesnyj 20

Wioska domków Prilesnyj 20

Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$35,203
;
23
Zostawić wniosek
ID: 33238
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 4544
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 3.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Północno-Zachodni Okręg Federalny
  • Okolica
    Vsevolozhsky District
  • Miasto
    Koltusskoe gorodskoe poselenie

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский
Plac w gotowej wsi "Prilesny 2.0" 15 minut od St. Petersburg!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Lokalizacja:
Vsevolozhsky powiat Leningradu
16 km od RAD
→ Do Petersburga można dojechać autostradą Murmańska.
→ Wioska znajduje się w sąsiedztwie miejscowości Eksolovo, gdzie znajduje się sklep, w którym można kupić niezbędne produkty. Pozostała część infrastruktury społecznej znajduje się w Razmetelevo, gdzie znajdują się przedszkola, szkoły, sklepy łańcuchowe, urzędy pocztowe i banki, a także punkty medyczne. 15 minut do centrum handlowego "MEGA Dybenko" - tutaj można kupić produkty w "Auchan" lub materiały budowlane w OBI

NATURA:
→ W odległości spaceru jest Nevsky Forest Park, gdzie można zorganizować codzienne spacery z rodziną w świeżym powietrzu lub jogging rano.
Jezioro Manushkino

Komunikacja i infrastruktura wsi:
→ Energia elektryczna 15 kW (dekretem rządowym nr 861)
Gazociąg centralny
→ Otwarty system odprowadzania wody ze wzmocnieniem pochylni i urządzenia łączników rur do odprowadzania wody
→ Staw pożarowy
→ Przestronny teren rekreacyjny z aleją spacerową, dla dzieci i boisko sportowe
→ Obszar spaceru dla zwierząt domowych
→ W wiosce otwarto centrum sąsiedzkie!
2 punkty kontrolne z zabezpieczeniem, monitoring wideo
→ Płot obwodowy

Warunki zakupu:
→ Kredyt hipoteczny od wiodących banków na preferencyjnych programach
→ Zagospodarowanie od ceny jak z 100% płatności! wolny od odsetek przez 9 miesięcy; możliwość budowy bezpośrednio po zakończeniu transakcji;
Handel według wartości rynkowej z umową od 1 tygodnia
→ Dodatkowe korzyści dla kupujących z regionów

Gwarancja:
→ Sprzedaż bezpośrednio od właściciela, istnieją dokumenty
→ Projekt jest realizowany przez FACT.
→ Firma usługowa zapewnia pomoc w rozwiązywaniu wszystkich problemów po zakupie witryny
5 obszarów rozwoju w Sankt Petersburgu i LO

Zadzwoń! Możliwy wyświetlacz online
Strona 160. Numer katastralny 1: 47: 07: 1047005: 8746

Lokalizacja na mapie

Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Wieś domków Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$40,866
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$104,627
Wieś domków Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$32,043
Wieś domków Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja
Cena na żądanie
Wieś domków Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$31,484
Państwo przegląda
Wioska domków Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$35,203
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Pokaż wszystko Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Toksovskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$46,308
Ostatnia część wioski wiejskiej "Levada", 30 km od wyścigu na północy regionu Leningradu Lokalizacja:Vsevolozhsky powiat, 30 km od CAD→ Do Petersburga można dojechać autostradą Novoprizerskoe lub drogą 41K- 065 w kierunku wsi Lehtusi.→ Infrastruktura społeczna znajduje się 10 minut jazdy od …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Pokaż wszystko Wieś domków Korkinskij Rucej
Wieś domków Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$43,584
Wieś domek "Korkinsky Creek" znajduje się w Vsevolozhsky dzielnicy Len. regionu. Zaledwie 12 km od St. Petersburga, niedaleko od jeziora Korkin. Jeśli marzysz o bogatym i wygodnym życiu w przyrodzie w pobliżu miasta, to niedrogie obszary z dobrym środowiskiem naturalnym i malowniczym strumie…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Pokaż wszystko Wieś domków Negorod Toksovo
Wieś domków Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja
Cena na żądanie
Negorod Toksovo jest miejscem, gdzie jesteś architektem swojego życia, a to jest FACT. Malownicze obszary i wykończone domy 15 minut od Ring Road na autostradzie Novopriozerskoe. Niedaleko lasu i jezior, słynne centra rekreacyjne. Zadzwoń! AUTOR 'S BACK, który stał się standardemProjekt był …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Rosja
«Inwestorzy z Białorusi, Rosji i Kazachstanu wchodzą na rynek jako ostatni». Jak uniknąć największych błędów i rozczarowań przy inwestowaniu w nieruchomości
29.09.2021
«Inwestorzy z Białorusi, Rosji i Kazachstanu wchodzą na rynek jako ostatni». Jak uniknąć największych błędów i rozczarowań przy inwestowaniu w nieruchomości
Wyświetlić wszystkie publikacje