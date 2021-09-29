Wioska domków Prilesnyj 20

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Plac w gotowej wsi "Prilesny 2.0" 15 minut od St. Petersburg! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Lokalizacja: Vsevolozhsky powiat Leningradu 16 km od RAD → Do Petersburga można dojechać autostradą Murmańska. → Wioska znajduje się w sąsiedztwie miejscowości Eksolovo, gdzie znajduje się sklep, w którym można kupić niezbędne produkty. Pozostała część infrastruktury społecznej znajduje się w Razmetelevo, gdzie znajdują się przedszkola, szkoły, sklepy łańcuchowe, urzędy pocztowe i banki, a także punkty medyczne. 15 minut do centrum handlowego "MEGA Dybenko" - tutaj można kupić produkty w "Auchan" lub materiały budowlane w OBI
NATURA: → W odległości spaceru jest Nevsky Forest Park, gdzie można zorganizować codzienne spacery z rodziną w świeżym powietrzu lub jogging rano. Jezioro Manushkino
Komunikacja i infrastruktura wsi: → Energia elektryczna 15 kW (dekretem rządowym nr 861) Gazociąg centralny → Otwarty system odprowadzania wody ze wzmocnieniem pochylni i urządzenia łączników rur do odprowadzania wody → Staw pożarowy → Przestronny teren rekreacyjny z aleją spacerową, dla dzieci i boisko sportowe → Obszar spaceru dla zwierząt domowych → W wiosce otwarto centrum sąsiedzkie! 2 punkty kontrolne z zabezpieczeniem, monitoring wideo → Płot obwodowy
Warunki zakupu: → Kredyt hipoteczny od wiodących banków na preferencyjnych programach → Zagospodarowanie od ceny jak z 100% płatności! wolny od odsetek przez 9 miesięcy; możliwość budowy bezpośrednio po zakończeniu transakcji; Handel według wartości rynkowej z umową od 1 tygodnia → Dodatkowe korzyści dla kupujących z regionów
Gwarancja: → Sprzedaż bezpośrednio od właściciela, istnieją dokumenty → Projekt jest realizowany przez FACT. → Firma usługowa zapewnia pomoc w rozwiązywaniu wszystkich problemów po zakupie witryny 5 obszarów rozwoju w Sankt Petersburgu i LO