Wioska domków Prilesnyj 20

Plac w gotowej wsi "Prilesny 2.0" 15 minut od St. Petersburg!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.



Lokalizacja:

Vsevolozhsky powiat Leningradu

16 km od RAD

→ Do Petersburga można dojechać autostradą Murmańska.

→ Wioska znajduje się w sąsiedztwie miejscowości Eksolovo, gdzie znajduje się sklep, w którym można kupić niezbędne produkty. Pozostała część infrastruktury społecznej znajduje się w Razmetelevo, gdzie znajdują się przedszkola, szkoły, sklepy łańcuchowe, urzędy pocztowe i banki, a także punkty medyczne. 15 minut do centrum handlowego "MEGA Dybenko" - tutaj można kupić produkty w "Auchan" lub materiały budowlane w OBI



NATURA:

→ W odległości spaceru jest Nevsky Forest Park, gdzie można zorganizować codzienne spacery z rodziną w świeżym powietrzu lub jogging rano.

Jezioro Manushkino



Komunikacja i infrastruktura wsi:

→ Energia elektryczna 15 kW (dekretem rządowym nr 861)

Gazociąg centralny

→ Otwarty system odprowadzania wody ze wzmocnieniem pochylni i urządzenia łączników rur do odprowadzania wody

→ Staw pożarowy

→ Przestronny teren rekreacyjny z aleją spacerową, dla dzieci i boisko sportowe

→ Obszar spaceru dla zwierząt domowych

→ W wiosce otwarto centrum sąsiedzkie!

2 punkty kontrolne z zabezpieczeniem, monitoring wideo

→ Płot obwodowy



Warunki zakupu:

→ Kredyt hipoteczny od wiodących banków na preferencyjnych programach

→ Zagospodarowanie od ceny jak z 100% płatności! wolny od odsetek przez 9 miesięcy; możliwość budowy bezpośrednio po zakończeniu transakcji;

Handel według wartości rynkowej z umową od 1 tygodnia

→ Dodatkowe korzyści dla kupujących z regionów



Gwarancja:

→ Sprzedaż bezpośrednio od właściciela, istnieją dokumenty

→ Projekt jest realizowany przez FACT.

→ Firma usługowa zapewnia pomoc w rozwiązywaniu wszystkich problemów po zakupie witryny

5 obszarów rozwoju w Sankt Petersburgu i LO



Zadzwoń! Możliwy wyświetlacz online

Strona 160. Numer katastralny 1: 47: 07: 1047005: 8746