Wioska domków Krokusy

Plat w miejscowości wiejskiej 13 km od St. Petersburg Crocusa

15 minut do Ring Road, w pobliżu Nevsky Forest Park i Lake Korkin

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Lokalizacja:

Vsevolozhsky powiat Leningradu, 11 km od CAD

→ Do Petersburga można dojechać autostradą Murmańska.

Infrastruktura socjalistyczna znajduje się 5 minut do Razmetelevo, gdzie znajdują się przedszkola, szkoły, sklepy łańcuchowe, urzędy pocztowe i banki, a także punkty medyczne. 15 minut do centrum handlowego "MEGA Dybenko" - tutaj można kupić produkty w "Auchan" lub materiały budowlane w OBI lub Petrovich.





NATURA:

→ Możesz zorganizować codzienne spacery w lesie - na granicy wsi jest Nevsky Forest Park.

→ W odległości spaceru od jeziora Korkinskoye





Komunikacja i infrastruktura wsi:

→ Energia elektryczna - 15 kW

→ Szerokie drogi - okruchy asfaltowe, otwarty system odprowadzania wody

→ Światła uliczne

→ Zrównoważony obszar rekreacyjny

→ Plac zabaw dla dzieci

Punkt kontrolny i obwód ogrodzenia wsi

→ Parking dla gości



Warunki zakupu:

→ Kredyt hipoteczny od wiodących banków na preferencyjnych programach

→ Zagospodarowanie od ceny jak z 100% płatności! wolny od odsetek za pierwszy rok; pierwsza rata od 10%; okres do 48 miesięcy; możliwość budowy bezpośrednio po zakończeniu transakcji;

Handel według wartości rynkowej z umową od 1 tygodnia



Gwarancja:

→ Sprzedaż bezpośrednio od właściciela, istnieją dokumenty

→ Projekt jest realizowany przez FACT.

→ Firma usługowa zapewnia pomoc w rozwiązywaniu wszystkich problemów po zakupie witryny





Potrzebujesz mniejszej lub większej powierzchni? Zadzwoń do nas natychmiast, a my odbierzemy to z naszych stron!

5 Budynki w LO

→ Obszary otoczone przez lasy i jeziora

→ Zakup bezpośrednio od właściciela strony





Możliwa prezentacja online

Sekcja 15. Numer katastralny strony: 47: 07: 1047003: 2179