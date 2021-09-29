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Wioska domków Levada 2

Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$46,478
2.07.2026
$46,478
20.05.2025
$32,898
26.03.2025
$30,201
3.12.2024
$33,557
21.11.2024
$29,530
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14
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ID: 22955
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 5198
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 2.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Północno-Zachodni Okręg Federalny
  • Okolica
    Vsevolozhsky District
  • Miasto
    Kujvozovskoe selskoe poselenie
  • Adres
    Zapadnaa ulica

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский
Można kupić działkę, lub wybrać przemyślane środowisko - gdzie nie tylko natura jest ceniona, ale także wysoki poziom infrastruktury! Domek wieś Levada-2, Vsevolozhsky powiat, Matoxa wieś, 30 minut od Ring Road na Novopriozersk autostrady. Dla kupujących z regionów dajemy dodatkowy bonus do zakupu!

Atmosfera dzieciństwa

Wyobraź sobie: poranne światło przełamuje się przez listowie drzew, zapach świeżo wyciętej trawy jest odczuwalny w powietrzu, ciche rozmowy krewnych na werandzie i ogród, w którym wszystko rośnie na prawdę. Tutaj można przejść boso do strony, zbierać jagody na śniadanie, usłyszeć, jak mieszany las szelest za oknem. I wszystko to jest dostępne dla ciebie!

Żyć tam, gdzie natura inspiruje.

Land in Levada 2 to twój bilet do rezerwatu. Wieś wiejska jest otoczona mieszanym lasem, który wydaje się pochodzić z obrazów wielkich rosyjskich artystów. Grzyby - tuż za ogrodzeniem, łatwo dotrzeć do jeziora rowerem. Fani rekreacji wodnej docenią bliskość nadaje się do pływania jezior Sirkojärvi i Nurzynjärvi. Ponadto, możliwości aktywnego wypoczynku rodzinnego są oferowane przez kurorty "Okhta Park" i "Northern Slope", ekopark "Zubrovnik", centrum turystyczne "Emerald Lake", stoki narciarskie na podstawie "SKA" i centrum szkoleniowe "Kavgolovo".

Dom łatwo i szybko

Harmonijnie łączyć urbanistyczne udogodnienia z wolnością kraju. W pobliżu Matoxa i Leskolvo znajdują się szkoły i przedszkola, sklepy, usługi, przychodnia ambulatoryjna, żłobek ogrodowy, a nawet skate park. Zachowujesz normalny rytm, aktywność biznesową i wygodę, podczas gdy każdego wieczora wracasz do ciszy mieszanego lasu i własnego domu. Około pół godziny na autostradzie Novopriozersk lub Leningradu - i miasto pozostaje w tyle, ustępując przestrzeni, powietrza i poczucia spokoju.

Komfort na każdym etapie

Sprzedaż gruntów bezpośrednio od dewelopera "FACT". Z nami otrzymujesz nie tylko fabułę, ale system wsparcia - od momentu transakcji i przez cały okres własności nieruchomości. Elastyczne warunki zakupu, kredytu i rejestracji asystenta - wszystko jest organizowane w jednym miejscu bez zbędnych kroków!

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Lokalizacja na mapie

Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja

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Wioska domków Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$46,478
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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