Wioska domków Vuoksaari

Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie Leningrad



Jeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są wielkim dodatkiem!





Co czyni Vooxaari wyjątkowym

→ Pierwsza linia rzeki Vuoksa- Virta - z bezpośrednim dostępem do wody

→ Naturalne otoczenie - jeziora, gęsty las, świeże powietrze - wszystko, dla czego kochamy Karelian Isthmus.

→ Klocki od 6 do 18 akrów - do budowy rezydencji kraju lub małego domu i rozbicia plantacji należy do Ciebie.

→ Wybierz odpoczynek dla duszy: sapsurfing, kajakarstwo, rafting, jazda konna

→ W odległości spaceru: supermarket, poczta, OZON, farma pstrąga

→ Dostępność transportu - do St. Petersburga tylko 95 km wzdłuż malowniczej autostrady Novopriozersk

Komunikacja i infrastruktura - asfaltowe drogi, energia elektryczna 15 kW, teren rekreacyjny i plaża





Warunki zakupu:

→ Kredyt hipoteczny od wiodących banków na preferencyjnych programach

→ Zagospodarowanie od ceny jak z 100% płatności! wolny od odsetek przez 9 miesięcy; możliwość budowy bezpośrednio po zakończeniu transakcji;

Handel według wartości rynkowej z umową od 1 tygodnia

→ Dodatkowe korzyści dla kupujących z regionów



Wuoksaari to nie tylko ziemia, to podstawa nowego życia. Łatwo tu oddychać. Chcę tu zostać. Wszystko co pozostaje to wybrać własną stronę - a my pokażemy i powiemy wszystko. Skontaktuj się z nami, a my zorganizujemy prezentację w dogodnym dla Ciebie czasie. Sekcja 56. Numer katastralny 1: 47: 03: 0502002: 525