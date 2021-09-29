  1. Realting.com
Wioska domków Vuoksaari

Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
$26,325
7
ID: 34927
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 4991
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 11.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Północno-Zachodni Okręg Federalny
  • Okolica
    Käkisalmi District
  • Miasto
    Romaskinskoe selskoe poselenie

O kompleksie

Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie Leningrad

Jeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są wielkim dodatkiem!


Co czyni Vooxaari wyjątkowym
→ Pierwsza linia rzeki Vuoksa- Virta - z bezpośrednim dostępem do wody
→ Naturalne otoczenie - jeziora, gęsty las, świeże powietrze - wszystko, dla czego kochamy Karelian Isthmus.
→ Klocki od 6 do 18 akrów - do budowy rezydencji kraju lub małego domu i rozbicia plantacji należy do Ciebie.
→ Wybierz odpoczynek dla duszy: sapsurfing, kajakarstwo, rafting, jazda konna
→ W odległości spaceru: supermarket, poczta, OZON, farma pstrąga
→ Dostępność transportu - do St. Petersburga tylko 95 km wzdłuż malowniczej autostrady Novopriozersk
Komunikacja i infrastruktura - asfaltowe drogi, energia elektryczna 15 kW, teren rekreacyjny i plaża


Warunki zakupu:
→ Kredyt hipoteczny od wiodących banków na preferencyjnych programach
→ Zagospodarowanie od ceny jak z 100% płatności! wolny od odsetek przez 9 miesięcy; możliwość budowy bezpośrednio po zakończeniu transakcji;
Handel według wartości rynkowej z umową od 1 tygodnia
→ Dodatkowe korzyści dla kupujących z regionów

Wuoksaari to nie tylko ziemia, to podstawa nowego życia. Łatwo tu oddychać. Chcę tu zostać. Wszystko co pozostaje to wybrać własną stronę - a my pokażemy i powiemy wszystko. Skontaktuj się z nami, a my zorganizujemy prezentację w dogodnym dla Ciebie czasie. Sekcja 56. Numer katastralny 1: 47: 03: 0502002: 525

Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja

