Santa Cruz de Tenerife to modny hiszpański kurort położony na pięknych Wyspach Kanaryjskich. Turyści wybierają to miejsce ze względu na przestronne, piaszczyste plaże, czyste środowisko i piękną pogodę, która utrzymuje się przez wszystkie 12 miesięcy w roku.

Zainteresowanie miastem kurortowym wykazują również inwestorzy zagraniczni. Wykupują mieszkania i lokale, by przez cały rok wynajmować je przyjezdnym.

Dlaczego warto kupować nieruchomości lokalne

Mieszkając w hiszpańskim kurorcie, można przez cały rok spędzać czas na przytulnych plażach wybrzeża Atlantyku. Oferuje on wszelkie warunki do spędzenia relaksującego i odprężającego urlopu. Urlopowicze mogą pływać, opalać się, nurkować i korzystać z innych popularnych form spędzania wolnego czasu.

Kupno mieszkania w hiszpańskim mieście otwiera również szereg innych kuszących perspektyw:

nie trzeba szukać noclegu w sezonie turystycznym — można zamieszkać we własnym mieszkaniu ze wszystkimi udogodnieniami;

własne mieszkanie może być wynajmowane podczas Państwa nieobecności, więc pieniądze wrócą;

zakup metra kwadratowego daje prawo do hiszpańskiego pozwolenia na pobyt.

Jakie mieszkania są na sprzedaż

Lokalny rynek mieszkaniowy jest dość zróżnicowany. Znajdują się tu mieszkania, kawalerki i mieszkania o różnym metrażu zarówno w starym, jak i nowym budownictwie. Można je kupić w każdej części ośrodka. Aby kupić standardowe mieszkanie, trzeba mieć 46–200 tysięcy euro.

Luksusowe apartamenty mają ceny 2-3 razy wyższe. Na przykład kupno mieszkań z jedną, dwiema lub trzema sypialniami w Santa Cruz de Tenerife na osiedlu premium będzie kosztować 200–600 tysięcy euro, w zależności od jego wielkości.

Gdzie najlepiej kupić mieszkanie

Nabywcy, dla których ważna jest infrastruktura, powinni zajrzeć do centrum. Tutaj można kupić mieszkanie w Santa Cruz de Tenerife w pobliżu sklepów, aptek i innych obiektów społecznych w niewielkiej odległości od wybrzeża. Jeśli ważny jest szybki dostęp do plaży, można kupić mieszkanie w południowej części miasta.

Przeprowadzka do zamieszkania w Santa Cruz de Tenerife to okazja do zamieszkania w modnym kurorcie z czystymi plażami i dobrą ekologią. Mieszkania i apartamenty na sprzedaż w tym kurorcie znajdą Państwa na REALTING.