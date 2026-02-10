Kompleks mieszkalny Majestic Luxury Villas

Majestic Luksusowe Wille - Nowy początek Majestic Life 👑
Witamy w Majestic luksusowych willi, ekskluzywny projekt willi położony w Yeniboğaziçi, Famagusta, gdzie luksus, przestrzeń i elegancja przedefiniować nowoczesne życie ✨
Zaledwie 5 minut od Famagusta, ten prestiżowy rozwój oferuje spokój, prywatność i łatwy dostęp do życia miejskiego 🌿
Zaprojektowany dla tych, którzy cenią wyrafinowany komfort i przemyślaną architekturę, Majestic Luxury Villas zapewnia 5-gwiazdkowe doświadczenie mieszkaniowe w każdym szczególe 🏡💎
Przegląd projektu
Projekt oferuje 5 różnych typów willi, z których każdy ma spełniać najwyższe standardy luksusowego życia:
🏊♂️ 6 luksusowych willi z 4 sypialniami i prywatnymi basenami
🏊♂️ 10 willi duplex z 4 sypialniami i prywatnymi basenami
🏡 5 willi duplex z 3 sypialniami
🌿 8 jednopoziomowych willi z 3 sypialniami
🏘 16 willi bliźniaczych z 3 sypialniami
Każdy element projektu został starannie zaplanowany, aby zapewnić maksymalny komfort i elegancję ✨
Przestronne życie w najlepszym
🛋 Duże i jasne salony
Jako serce domu, salony w Majestic Project są zaprojektowane, aby być jak najbardziej przestronne i zachęcające - idealne na relaksujące chwile i stylowe spotkania 🥂
Obudź się w komforcie i prywatności
🛏 Każda sypialnia z własną łazienką i chodnikiem w szafie
Wszystkie sypialnie są zaprojektowane z komfortem hotelowym, oferując łazienki, WC i garderoby, aby zapewnić pełną prywatność i relaks ✨🛌
Gdzie gotowanie staje się sztuką
🍽 W pełni wyposażone, przestronne kuchnie z prywatną spiżarnią
Stwórz wymarzoną kuchnię dopasowaną do osobistego smaku.
Szafy o wysokim połysku, granitowe blaty i wykończenia premium odzwierciedlają jakość, którą można czuć każdego dnia 💎
Nowoczesne i eleganckie łazienki
🛁 Każda sypialnia posiada własną łazienkę z nowoczesną estetyką i wysokiej jakości materiałami
Te osobiste przestrzenie typu spay zamieniają codzienne rutyny w chwile luksusu i przyjemności ✨
Majestic Luxury Villas to więcej niż rezydencja -
to jest stwierdzenie elegancji, komfortu i wysokiego życia 👑🌿