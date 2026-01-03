  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Yenibogazici Belediyesi
  4. Nowe domy

Nowe domy w Yenibogazici Belediyesi, Cypr Północny

Limnia, Cypr Północny
od
$404,940
Rok realizacji 2025
O projekcieNiepowtarzalny dom marzeń 4 Ty bungalow kompleks, gdzie luksus i komfort są połączone z nowoczesnym stylu życia. Projekt ten zainspirowany jest ideą stworzenia idealnej przestrzeni do życia i relaksu w sąsiedztwie Yenibogazici, oferując nie tylko dom, ale prawdziwy raj na ziemi.Ka…
THE HUB PROPERTY LTD
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$830,158
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
NOWE SERCE YENIBOGAZICIProjekt Richmond Park to Luksusowa Kolekcja Boutique Villas z etosem prywatności i wyłączności. Zaprojektowany w śródziemnomorskiej williStyl, żadna willa nie wygląda na inną. Położony w obszarze Yenibogazici / Famagusta w 1000 m od piaszczystych plaż, te wille zapewni…
THE HUB PROPERTY LTD
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
