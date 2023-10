MEDITERRENEAN VILLAS

Karavas, Cypr Północny

od €115,693

49–73 m² 2

Poddaj się: 2025

ID: CP-688 LOCATİON: Cypr / Alsancak – Odległość od morza -1700M – Odległość do Lefkoşa - 30 km – Lotnisko Ercan – 55 km DOSTĘPNE RODZAJE APARTAMENTÓW: 1 + 1 - 49 m2 2 + 1 - 74 m2 HARMONOGRAM: Rozpoczęcie budowy: czerwiec 2023 r Data zakończenia: marzec 2025 r UDOGODNIENIA: Basen Cafe Sala fitness Generator Parkingi Obszar zamknięty, całodobowa ochrona Warunki płatności: Kup wymarzoną nieruchomość w łatwych i wygodnych ratach do 42 miesięcy i przenieś się do swojej nieruchomości już na rok przed spłatą rat Regularnie organizujemy wycieczki widokowe, w których oferujemy dwudniowy pobyt, posiłki i transfery z lotniska i odwiedź wszystkie interesujące Cię nieruchomości. ( Oczywiście bez zobowiązań i bezpłatnie ) Skontaktuj się z nami i zarejestruj się na następną wycieczkę! O Cyprze / Aslancak Poznaj urok Aslancak na Cyprze - idealne połączenie piękna i historii. Odkryj wspaniałe plaże, zagłęb się w starożytne miejsca i zanurz się w tętniące życiem lokalne rynki. Niezapomniane chwile czekają w Aslancak, gdzie każdy zakątek opowiada fascynującą historię.