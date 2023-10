Legian, Indonezja

od €275,357

84 m² 1

Poddaj się: 2024

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Lyvin Melasti — to wysokiej jakości kompleks wewnętrzny w okolicy pięknej plaży Melasti. Plaża Melasti jest uważana za najlepszą na Bali. Śnieżnobiały piasek, niebieska woda, luksusowe bichlaby – to wszystko 5 minut od Lyvin Melasti. Okna apartamentów wychodzą na urzekający ocean. W pełni wykończone apartamenty « » z neutralnymi odcieniami, nowoczesne meble, urządzenia, klimatyzacja, łazienka i hydraulika. Infrastruktura: - Zamknięte terytorium; - nadzór wideo; - architektura krajobrazu; - Ogrody; - basen; - centrum fitness; - SPA; - Strefa jogi; - lobby; - Kawiarnia. Pełna pomoc prawna od początku do końca transakcji! Zadzwoń lub napisz! Przeprowadzimy pełną konsultację za darmo! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.