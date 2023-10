Nowy kompleks mieszkaniowy obejmuje 9 mieszkań i 4 dwupoziomowe. Apartamenty mają od 1 do 3 sypialni, zadaszone werandy, pomieszczenie do przechowywania i miejsce parkingowe na podłodze piwnicy.

okna panoramiczne z podwójnymi szybami

parkiety

wyposażona kuchnia i łazienki

wbudowane szafy

system wentylacji powietrznej

Wyposażenie i wyposażenie w domuLokalizacja i pobliska infrastruktura

Alimos to prestiżowy obszar przybrzeżny z piaszczystymi plażami, licznymi restauracjami, barami i parkami. Do lotniska w Atenach można dojechać samochodem w 40 minut. Do centrum Aten można dojechać metrem, tramwajem, autobusem.