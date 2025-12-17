  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Budva
  4. Nowe domy

Nowe domy w Budva, Czarnogóra

mieszkania
17
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Dom klubowy Verona house
Dom klubowy Verona house
Dom klubowy Verona house
Dom klubowy Verona house
Dom klubowy Verona house
Pokaż wszystko Dom klubowy Verona house
Dom klubowy Verona house
Budva, Czarnogóra
od
$117,467
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Sprzedaż w nowym domu, na przedmieściach Budva Lastva6 apartamenty 79 m2,3 sypialnie i pokój dzienny z 2 łazienkami i basenemW pobliżu sklepy, Technomax, stacja benzynowaCentrum handlowe 10 minut3 procent podatku jest płacony przez kupującego!Cena 107,500 euro
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Dom klubowy BUDVA CENTAR
Dom klubowy BUDVA CENTAR
Dom klubowy BUDVA CENTAR
Dom klubowy BUDVA CENTAR
Dom klubowy BUDVA CENTAR
Dom klubowy BUDVA CENTAR
Budva, Czarnogóra
od
$228,377
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
#na sprzedaż #budva #nowy budynek APARTAMENTY NA SPRZEDAŻ w BUDVA CENTAR? Lokalizacja: Centrum Budvy Do morza i na Stare Miasto : 5 minut pieszo Elitarny kompleks mieszkaniowy BUDVA CENTAR położony jest także w bliskiej odległości od atrakcji turystycznych (luksusowe plaże, restau…
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Willa Good earth Tudorovici
Willa Good earth Tudorovici
Willa Good earth Tudorovici
Willa Good earth Tudorovici
Budva, Czarnogóra
od
$925,372
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Willa na sprzedaż w elitarnej wiosce. Blisko, z niesamowitym widokiem na morze i góry Powierzchnia działki 403 m2 Powierzchnia domu 231 m2 2 miejsca parkingowe Basier 7×5m Dom został zbudowany z uwzględnieniem cech sejsmologicznych kraju, z materiałów wysokiej jakości Średni koszt wyna…
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
TekceTekce
Na mapie
Realting.com
Udać się