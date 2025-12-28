  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Tivat
  4. Nowe domy

Nowe domy w Tivat, Czarnogóra

mieszkania
27
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Willa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Willa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Willa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Willa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Willa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Pokaż wszystko Willa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Willa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Tivat, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Tivat, Czarnogóra
od
$145,776
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 120 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Предлагаю к покупке апартаменты в строящемся комплексе ?Тиват Квартиры расположены в тихом месте, в окр ужении соснового леса. В непосредственной близости расположены магазины, рестораны, чистые пляжи i престижный район Порто Монтене gr. Квартиры освещены дневным светом благодаря удачному ра…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
120.0
284,943
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Wieś domków
Wieś domków
Tivat, Czarnogóra
od
$6,42M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Nowe kamienice na sprzedaż w kompleksie mieszkaniowym premium Lastva Park w Tivat.   Elitarna dzielnica Donja Lastva, otoczona zielenią i widokiem na morze i góry   ?Powierzchnia od 154 do 204 m² 3 piętra ?2,3 sypialnie ?4 łazienki ?Kuchnia ?Taras z panoramicznym widokiem ?Garaż na…
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
TekceTekce
Na mapie
Realting.com
Udać się