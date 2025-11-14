  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Bar
  4. Apart hotel Chernogore

Apart hotel Chernogore

Bar, Czarnogóra
od
$113,888
;
3
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 5796
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Bar Municipality
  • Miasto
    Bar

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2023
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

Lokalizacja na mapie

Bar, Czarnogóra

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Brick House by Concord
Ludvika Kube, Czarnogóra
od
$2,851
Zespół mieszkaniowy Blizikuce Hills - Pool Residences
Sveti Stefan, Czarnogóra
od
$626,566
Zespół mieszkaniowy The House Montenegro
Skaljari, Czarnogóra
od
$159,917
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Boreti, Czarnogóra
od
$134,418
Zespół mieszkaniowy Sky Apartments in Montenegro, Becici
Boreti, Czarnogóra
od
$224,703
VAT
Przeglądasz
Apart hotel Chernogore
Bar, Czarnogóra
od
$113,888
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Zespół mieszkaniowy Residential complex in Radanovići
Radanovici, Czarnogóra
od
$98,926
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 49–67 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks mieszkalny w Radanovići.Kompleks mieszkalny znajduje się w cichej i bezpiecznej zielonej okolicy i składa się z 72 apartamentów różnego rodzaju: studia, jednopokojowe i dwupokojowe apartamenty.Lokalizacja łączy bliskość do kluczowych udogodnień (szkoły, sklepy) i regionalnej sieci t…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
49.0 – 51.0
164,212 – 165,954
Mieszkanie 2 pokoi
67.0
226,617
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Becici, Czarnogóra
od
$149,702
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Продаётся квартира в популярном месте Будвы с 2 спальнями 60м2! Просторная солнечная квартира 60m2 в новостройке, z 2 спальнями, 2 террасами i 1 санузлом. Квартира расположена на 4 этаже 5-этажного дома на южной стороне. С балконов открывается вид на город и горы. Имеет прекрасный арендный …
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Trebesin, Czarnogóra
od
$131,009
Rok realizacji 2021
Powierzchnia 43–53 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.0 – 53.0
135,515 – 169,678
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Od 2020 do 2025: ile zarabiają rodziny i ile wydają w Czarnogórze-oficjalny przegląd
14.11.2025
Od 2020 do 2025: ile zarabiają rodziny i ile wydają w Czarnogórze-oficjalny przegląd
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje