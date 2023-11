Park Rezidnes

Pecurice, Czarnogóra

od €94,100

42–112 m² 6

W elitarnej wiosce, tuż przy pierwszej linii morskiej, na terytorium Riwiery Bar, zbudowano kompleks mieszkań SV. Luka. Wioska składa się z czterogwiazdkowych hoteli, nowoczesnych prywatnych willi i ma własną zatokę z krystalicznie czystą wodą. Powietrze morskie, ciepłe słońce i woda mają korzystny wpływ na zdrowie. POTRZEBY KOMPLEKSU Wszystkie apartamenty wyposażone są w duże tarasy i oferują panoramiczne widoki na morze. Kompleks składa się z dwóch budynków i ma podziemny parking. Całkowita powierzchnia mieszkalna wynosi 4300 m2, a powierzchnia mieszkań waha się od 47 do 150 m². Projekt przewiduje możliwość łączenia mieszkań na życzenie kupujących. Apartamenty mają luksusowy układ, który zapewnia oddzielną łazienkę w każdej sypialni. Do dekoracji wszystkich pomieszczeń zastosowano wysokiej jakości materiały, w konstrukcjach okien i fasadach zastosowano nowoczesne energooszczędne technologie. Oba budynki są wyposażone w windy. Ponadto w kompleksie SV. Luka jest obecna: całodobowa ochrona zamkniętego terytorium; telewizja satelitarna, która nadaje rosyjskie kanały; basen słodkowodny, teren rekreacyjny; usługi spółki zarządzającej; Centrum fitness z siłownią. Hotel posiada boiska sportowe, miasto dla dzieci, zoo i prywatne wille. Plaże są całkowicie odrestaurowane i wyposażone w wygodne zjazdy do wody. Jeśli chcesz zanurzyć się na brzegu morza, czysta piaszczysta i kamienista plaża Veliki Pesak znajduje się zaledwie 8 minut spacerem od hotelu. Został odznaczony honorową niebieską flagą UE, która jest wydawana, zgodnie z wysokimi standardami europejskimi, za nienaganną czystość. ZAMKNIĘCIE KWARTAŁU Budynek A mieści 7 rodzajów mieszkań: studio 45 m²; mieszkanie o powierzchni 175 m²; mieszkanie o powierzchni 132 m²; mieszkanie o powierzchni 87,2 m²; mieszkanie o powierzchni 81,6 m²; mieszkanie 55,8 m²; mieszkanie o powierzchni 54,3 m². Budynek B obejmuje 5 rodzajów mieszkań: mieszkanie o powierzchni 145,1 m²; mieszkanie 92 m²; mieszkanie 91,1 m²; mieszkanie 53,1 m²; mieszkanie 52 m²; mieszkanie o powierzchni 58,3 m² z przyległym terenem. Na parterze znajdują się: garaż poziomu 1; Garaż poziom 2. Apartamenty są sprzedawane z dekoracyjnymi dekoracjami, w pełni wyposażone w łazienki. Podłoga sypialni wykonana jest z litego drewna. Orzechy słoneczne, kuchnie i salony są oblane kafelkami. Pokoje są klimatyzowane, a podłogi wyposażone są w system grzewczy, który zapewnia komfortowy pobyt w apartamentach o każdej porze roku. Specjalna antypoślizgowa płytka i granit są układane w holu i na schodach. Koszt metra kwadratowego w kompleksie SV. Luka wynosi 2200–2700 euro. Garaże kosztują od 5000 do 26 000 euro. Są wypłacane osobno. Formą płatności jest wybór kupującego. Możliwe jest sporządzenie indywidualnego harmonogramu spłat płatności.