Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$704
6
ID: 28523
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se prazan dvosoban stan u strogom Centru grada!Stan je ukupne kvadrature 69m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade bez lifta!Idealan kao poslovni prostor!Izdaje se na duzi vremenski prostor uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
