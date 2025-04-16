  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$142,007
;
6
ID: 28205
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Prodaje se jednosoban stan površine 47 m² u zgradi Nivel na Zabjelu, smješten na petom spratu stambene zgrade sa liftom. Stan je nenamješten i predstavlja odličnu priliku za uređenje po sopstvenom ukusu. Nalazi se na odličnoj lokaciji sa svim potrebnim sadržajima u blizini. Cijena: 121.000 €.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
