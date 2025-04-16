  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$2,699
;
2
Zostawić wniosek
ID: 28275
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godinuObjekat II je osmišljen da zadovolji potrebe savremenog urbanog života – idealan spoj funkcionalnosti, estetike i komfora. Savremena arhitektura, obilje zelenih površina i izvrsna povezanost sa svim ključnim tačkama grada čine ga pravim izborom za porodično stanovanje, ali i za one koji traže balans između privatnog i poslovnog prostora.Kompleks se sastoji od 6 lamela (A, B, C, D, E i F), sa ukupno 504 stambenih jedinica.Prizemlje je predviđeno za poslovne prostore, dok su gornji spratovi namijenjeni isključivo za stanovanje.Za dodatni komfor stanara planirana je i izgradnja dvonivojske podzemne garaže.Iskoristite priliku i osigurajte sebi stan u jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – kvalitet, udobnost i funkcionalnost na jednom mjestu.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Czarnogóra
od
$586,806
Dzielnica mieszkaniowa Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Czarnogóra
od
$140,833
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,643
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$140,833
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$587
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,699
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Pokaż wszystko Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Apart - hotel 5 star on the first line in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$821,787
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 11
Powierzchnia 87–172 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy luksusowy 5-gwiazdkowy hotel znajduje się w Budva, Czarnogóra 10 metrów od morza. Cechą charakterystyczną kompleksu jest jego ekskluzywna lokalizacja na pierwszej linii, panoramiczne okna z widokiem na morze i obecność własnej infrastruktury.W sumie hotel posiada 88 pokoi i apartamentów…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
87.0
1,14M
Mieszkanie 3 pokoi
172.0
2,29M
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$645
Izdaje se prazan dvosoban stan u Bloku 9!Stan je ukupne kvadrature 70m2 i izdaje se kao kancelarija!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje