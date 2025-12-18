  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Salaspils novads
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Salaspils novads, Łotwa

Salaspils pagasts
3
Salaspils
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Apartamentowiec BIWI MEDIUM
Apartamentowiec BIWI MEDIUM
Apartamentowiec BIWI MEDIUM
Apartamentowiec BIWI MEDIUM
Apartamentowiec BIWI MEDIUM
Pokaż wszystko Apartamentowiec BIWI MEDIUM
Apartamentowiec BIWI MEDIUM
Salaspils pagasts, Łotwa
od
$18,630
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 1
Kapsułki BIWI MEDIUM to nowoczesny format hotelowy. Jedna kapsułka to oddzielne pudełko do życia, które zapewnia wygodny odpoczynek lub miejsce do pracy w dowolnym miejscu. Wyposażona kapsuła technologiczna BIWI mieści dwa łóżka, łazienkę z prysznicem, szafę, oprogramowanie wbudowane w BIWI.…
Deweloper
Vithaus
Zostaw prośbę
Apartamentowiec BIWI BIG
Apartamentowiec BIWI BIG
Apartamentowiec BIWI BIG
Apartamentowiec BIWI BIG
Apartamentowiec BIWI BIG
Pokaż wszystko Apartamentowiec BIWI BIG
Apartamentowiec BIWI BIG
Salaspils pagasts, Łotwa
od
$25,261
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 1
BIWI BIG to oddzielne pudełko do życia, które zapewnia wygodny odpoczynek i miejsce do pracy w dowolnym miejscu. Wyposażona kapsuła technologiczna BIWI mieści dwa łóżka, łazienkę z prysznicem, szafę, oprogramowanie wbudowane w BIWI. Charakterystyka: OBSZAR BUDYNKOWY: 13,80 m2 PRZYDATNY …
Deweloper
Vithaus
Zostaw prośbę
Apartamentowiec BIWI MINI
Apartamentowiec BIWI MINI
Apartamentowiec BIWI MINI
Apartamentowiec BIWI MINI
Apartamentowiec BIWI MINI
Pokaż wszystko Apartamentowiec BIWI MINI
Apartamentowiec BIWI MINI
Salaspils pagasts, Łotwa
od
$15,341
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 1
BIWI MINI to oddzielne pudełko do życia, które zapewnia wygodny odpoczynek i miejsce do pracy w dowolnym miejscu. Wyposażona kapsuła technologiczna BIWI MINI mieści dwa łóżka, łazienkę z prysznicem, szafę, oprogramowanie wbudowane w BIWI. Charakterystyka: OBSZAR BUDYNKOWY: 6,90 m2 PRZYD…
Deweloper
Vithaus
Zostaw prośbę
OneOne
Apartamentowiec Līvzemes 26b
Apartamentowiec Līvzemes 26b
Apartamentowiec Līvzemes 26b
Apartamentowiec Līvzemes 26b
Apartamentowiec Līvzemes 26b
Pokaż wszystko Apartamentowiec Līvzemes 26b
Apartamentowiec Līvzemes 26b
Salaspils, Łotwa
od
$314
Rok realizacji 2021
Najnowocześniejsze i eleganckie apartamenty w Salaspils są oferowane do wynajęcia. Wszystkie apartamenty wyposażone są w kuchnie i szafki, wysokiej jakości urządzenia kuchenne. Wykończenie apartamentów z bardzo wysokiej jakości materiałami - drewniany parkiet, płytki w łazienkach, elegancki …
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się