  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Babites pagasts
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Babites pagasts, Łotwa

Ryga
16
Marupes novads
3
Marupes pagasts
2
Salaspils novads
4
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Apartamentowiec Dzilnupes
Apartamentowiec Dzilnupes
Apartamentowiec Dzilnupes
Apartamentowiec Dzilnupes
Apartamentowiec Dzilnupes
Pokaż wszystko Apartamentowiec Dzilnupes
Apartamentowiec Dzilnupes
Dzilnuciems, Łotwa
od
$1,394
Tylko teraz zaoszczędzić do 200 euro miesięcznie poprzez zawarcie umowy na 2 lata w cenie wynajmu 1200 euro. Zapraszamy do pierwszej energooszczędnej wioski w bezpośrednim sąsiedztwie Rygi i Pinki, zaledwie 15 minut od morza. Jurmala Outlet Village, King 's College, Exupery + Isl Internation…
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się