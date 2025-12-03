  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Marupes novads
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Marupes novads, Łotwa

Marupes pagasts
2
Marupe
2
Babites pagasts
1
Apartamentowiec Dzilnupes
Dzilnuciems, Łotwa
od
$1,394
Tylko teraz zaoszczędzić do 200 euro miesięcznie poprzez zawarcie umowy na 2 lata w cenie wynajmu 1200 euro. Zapraszamy do pierwszej energooszczędnej wioski w bezpośrednim sąsiedztwie Rygi i Pinki, zaledwie 15 minut od morza. Jurmala Outlet Village, King 's College, Exupery + Isl Internation…
Agencja
REALAT real estate
Apartamentowiec Old Captain
Marupe, Łotwa
Cena na żądanie
Rok realizacji 2007
Infrastruktura całego kompleksu jest idealnym serwisem dla gości, a połączenia rekreacyjne i biznesowe - wszystkie kompleksy budynków są wyposażone w najnowszą technologię. Ludzie, którzy zostaną w naszym hotelu, zostaną odcięci od miasta korzyści cywilizacji, ale jednocześnie być w stanie w…
Agencja
REALAT real estate
Apartamentowiec Lindenholma
Marupe, Łotwa
od
$813
Rok realizacji 2021
Lindenholm jest nową częścią Rygi na granicy Rygi i Marupe, która oferuje najwyższej klasy przestrzeń mieszkalną. Nowa dzielnica mieszkalna w najbardziej wymaganym obszarze Rigi, gdzie można cieszyć się idealną równowagą między udogodnieniami miasta i zielonej przestrzeni zewnętrznej, ruchu …
Agencja
REALAT real estate
