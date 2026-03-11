  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Adazi

Nowe budynki na sprzedaż w Adazi

Ryga
111
Marupes novads
8
Marupe
6
Marupes pagasts
6
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Handel Vide Ādaži
Handel Vide Ādaži
Handel Vide Ādaži
Handel Vide Ādaži
Handel Vide Ādaži
Pokaż wszystko Handel Vide Ādaži
Handel Vide Ādaži
Adazi, Łotwa
od
$268,872
Rok realizacji 2026
New Townhouse Project - Dla spokojnego i wysokiej jakości życia! Odkryj nowy poziom życia w nowoczesnej społeczności, gdzie architektura, prywatność i funkcjonalność tworzą harmonijne środowisko życia. Budynki są starannie usytuowane z rozłożonym układem, tworząc przyjemny rytm w całej okol…
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się