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Domy na sprzedaż w Tortoreto, Włochy

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wille
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6 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Tortoreto, Włochy
Willa 4 pokoi
Tortoreto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
EC- Całkowicie odnowiony dom z basenem i ogrodem 2100 m2Tortoreto Alto: Całkowicie odnowiony…
$527,490
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Tortoreto Lido, Włochy
Willa 4 pokoi
Tortoreto Lido, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
EC- 181219-3. Całkowicie odnowiony dom z basenem i ogrodem 2100m2Tortoreto Alto: Całkowicie …
$527,490
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 6 pokojów w Tortoreto, Włochy
Willa 6 pokojów
Tortoreto, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 320 m²
EC- 181219-1. Nowo wybudowany dom w TortoretoWilla składa się z trzech poziomów o łącznej po…
$363,382
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
TekceTekce
Dom w Tortoreto, Włochy
Dom
Tortoreto, Włochy
Powierzchnia 1 500 m²
Budynek o powierzchni 1500 metrów kwadratowych w kierunku drogi i około 1 km od Adriatyku State Road
Cena na zgłoszenie
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Willa 5 pokojów w Tortoreto, Włochy
Willa 5 pokojów
Tortoreto, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
EC- Oferujemy na sprzedaż elegancką willę z widokiem na morzeW pięknym mieście Tortoreto, w …
$1,29M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 6 pokojów w Tortoreto, Włochy
Willa 6 pokojów
Tortoreto, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 320 m²
Dom jest nowo wybudowany w Tortoreto.Willa składa się z trzech poziomów o łącznej powierzchn…
$363,382
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
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