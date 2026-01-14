Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Liguria
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Liguria, Włochy

Sanremo
26
Bordighera
21
Imperia
14
Alassio
10
149 obiektów total found
Dom w Merlungo, Włochy
Dom
Merlungo, Włochy
Powierzchnia 320 m²
Włochy. Wybrzeże Liguryjskie. Sprzedaż wiejskiego domu na elitarnym wybrzeżu Liguryjskim Wło…
$1,05M
Zostaw prośbę
Willa w Camogli, Włochy
Willa
Camogli, Włochy
Sypialnie 11
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 477 m²
CAMOLI (Liguria) / / 3 Villas and Guest House / / 9.000 m kw. Miejsca parkingoweNiepowtarzal…
$9,30M
Zostaw prośbę
Willa w Alassio, Włochy
Willa
Alassio, Włochy
Sypialnie 6
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 500 m²
Willa posiada panoramiczny widok na malowniczą zatokę Alassio.W dużym prywatnym parku o powi…
$4,59M
Zostaw prośbę
NicoleNicole
Willa 6 pokojów w Santa Margherita Ligure, Włochy
Willa 6 pokojów
Santa Margherita Ligure, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Liczba kondygnacji 3
Santa Margherita Ligure - Prestiżowy apartament w willi z ogrodem i tarasamiOferujemy na spr…
$2,28M
Zostaw prośbę
Willa 11 pokojów w Camogli, Włochy
Willa 11 pokojów
Camogli, Włochy
Pokoje 11
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż w Camogli - ekskluzywna willa z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze …
$3,39M
Zostaw prośbę
Willa w Ventimiglia, Włochy
Willa
Ventimiglia, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Willa, położona na malowniczym Capo Mortola, zaledwie rzut kamieniem od francuskiej granicy …
$5,00M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Willa w Arenzano, Włochy
Willa
Arenzano, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Nowe wille w Ligurii znajdują się w sosnowym lesie. Arenzano, na terenie zamkniętego komplek…
$1,81M
Zostaw prośbę
Willa w Loano, Włochy
Willa
Loano, Włochy
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 365 m²
Oddzielna czteropoziomowa willa w Borgetto Santo Spirito.Główne wejście znajduje się na pier…
$1,15M
Zostaw prośbę
Willa w Ospedaletti, Włochy
Willa
Ospedaletti, Włochy
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Ospedaletti Projekt Villa 500 m2 / / Powierzchnia działki 3.000 m2 / / 5 sypialni / / 5 łazi…
$2,32M
Zostaw prośbę
Vienna PropertyVienna Property
Willa w Vallebona, Włochy
Willa
Vallebona, Włochy
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Willa w Ligurii znajduje się w pięknym malowniczym miejscu, wśród zielonych wzgórz, z fantas…
$758,138
Zostaw prośbę
Willa w Andora, Włochy
Willa
Andora, Włochy
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w budowie nad morzem w pobliżu Andory (Liguria) kilka metrów od plaży.Andora / / 250 m…
$2,90M
Zostaw prośbę
Willa w Alassio, Włochy
Willa
Alassio, Włochy
Sypialnie 20
Liczba łazienek 20
Powierzchnia 1 300 m²
Luksusowa zabytkowa willa w jednym z najbardziej znanych miejsc na zachodzie Riwiery Liguryj…
$17,43M
Zostaw prośbę
Willa w Portovenere, Włochy
Willa
Portovenere, Włochy
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2
PORTOVENERE (LA SPECIA) / / 100 m2 powierzchni / / SOLARIUM 40 m2 / / 4 sypialnie / / 2 łazi…
$1,22M
Zostaw prośbę
Willa w Portofino, Włochy
Willa
Portofino, Włochy
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
PORTOFINO (Liguria) / / MAIN VILLA 400 KV M / / ORANGERY / / CZĘŚĆ 25.000 KV M / / PRIZATION…
$9,30M
Zostaw prośbę
Willa w Rapallo, Włochy
Willa
Rapallo, Włochy
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 3
Piękna willa w San Michele di Pagana kilka minut od zabytkowych centrów Santa Margherita Lig…
$2,90M
Zostaw prośbę
Willa w Liguria, Włochy
Willa
Liguria, Włochy
Sypialnie 4
Powierzchnia 330 m²
Dom w Ligurii z widokiem na morze w gminie Soldano, w prowincji Imperia.Oddzielny dom z wido…
$1,12M
Zostaw prośbę
Willa w Arenzano, Włochy
Willa
Arenzano, Włochy
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa znajduje się w najbardziej prestiżowej części Arenzano, w odległości krótkiego spaceru…
$1,75M
Zostaw prośbę
Willa w Sanremo, Włochy
Willa
Sanremo, Włochy
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 347 m²
Podziel się z przyjaciółmi
$2,45M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Sanremo, Włochy
Willa 4 pokoi
Sanremo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 141 m²
LH-2V40. Вилла в продаже в Сан-PемоДом с видом на море в продаже в Сан-Ремо, Лигурия, Италия…
$326,947
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w La Serra, Włochy
Willa 5 pokojów
La Serra, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
KK-280416-8. Вилла класса люкс, расположенная в городке в ЛеричиВилла класса люкс, расположе…
$5,67M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Imperia, Włochy
Willa 5 pokojów
Imperia, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 140 m²
AS-VA-310. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » ИмперияВилла Гардения. Резиденциальная зона …
$751,977
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Imperia, Włochy
Willa 6 pokojów
Imperia, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 274 m²
KK-6V55. Продается один блок современной дуплекс-виллы с бассейномВ районе очаровательного г…
$512,216
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Andora, Włochy
Willa 6 pokojów
Andora, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
KK-070715-5. Престижная вилла класса люкс в резиденциальной зоне Андоры (Лигурия) ПинамареПр…
$3,81M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w La Serra, Włochy
Willa 4 pokoi
La Serra, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
KK-190317. Новая вилла модерн в Леричи. ЛигурияВ Леричи продается Вилла "Venere Azzurra" пос…
$2,83M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Finale Ligure, Włochy
Willa 6 pokojów
Finale Ligure, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 430 m²
KK-1265-Ian. Великолепная вилла класса люксВеликолепная вилла класса люкс постройки конца 90…
$4,73M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Sanremo, Włochy
Willa 6 pokojów
Sanremo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
KK-280416-1. Вилла с потрясающем видом на море и город СанремоВилла «Аврора» выполнена в нео…
$6,54M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Diano Arentino, Włochy
Willa 4 pokoi
Diano Arentino, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 195 m²
KK-. Очаровательная вилла новой постройкиЭта очаровательная вилла новой постройки в продаже …
$534,013
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Cervo, Włochy
Willa 4 pokoi
Cervo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 175 m²
KK-020317-2. Комплекс новых вил » Италия » Лигурия » ЧервоКомплекс из 6 вилл в 1.7 км на авт…
$1,47M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Bordighera, Włochy
Willa 4 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
LH-5V01. Продажа вилл-новостроек у моря в Италии, Лиурия, БордигераВ тихом и спокойном район…
$599,402
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Sanremo, Włochy
Willa 3 pokoi
Sanremo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 280 m²
KK-V274. Очаровательная новая вилла в стиле прованс в Сан-РемоОчаровательная новая вилла в с…
$2,29M
Zostaw prośbę
Typy nieruchomości w Liguria.

wille

Parametry nieruchomości w Liguria, Włochy

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
