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Domy na sprzedaż w Toskania, Włochy

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13
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Unione dei comuni della Versilia
7
Massa Carrara
5
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70 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Pomarance, Włochy
Willa 6 pokojów
Pomarance, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 750 m²
NH-NEX121. Шикарная лакшери вилла в Тоскане!Превосходный загородный дом пятнадцатого века, б…
$4,56M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 4 pokoi w Quercianella, Włochy
Willa 4 pokoi
Quercianella, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
KK-dl625. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » КвэрчанеллаВилла в Quercianella Тоскана, в…
$2,34M
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Willa w Forte dei Marmi, Włochy
Willa
Forte dei Marmi, Włochy
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Luksusowa rezydencja w Forte dei Marmi - Lucca, Toskania - ok. 500 m2 absolutnej elegancjiPo…
Cena na zgłoszenie
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa w Bozzano, Włochy
Willa
Bozzano, Włochy
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 462 m²
Willa znajduje się w pobliżu centrum i prestiżowych plaż Versilia.Dom o powierzchni około 46…
$1,74M
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Willa 5 pokojów w Florencja, Włochy
Willa 5 pokojów
Florencja, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
SG-VI_FI_141_Adrian. Уникальная в историческом и географическом контектсе двух-этажная вилла…
$4,09M
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Red Feniks Montenegro
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Willa w Lucca, Włochy
Willa
Lucca, Włochy
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 450 m²
Willa ma 3 piętra o łącznej powierzchni 450 m kw. Istnieje 7 sypialni i 8 łazienek. Dwie kuc…
$1,86M
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Willa w Forte dei Marmi, Włochy
Willa
Forte dei Marmi, Włochy
Powierzchnia 1 247 m²
Investment Opportunity – Forte dei Marmi An exclusive opportunity on one of Italy's most pr…
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Manciano, Włochy
Willa 4 pokoi
Manciano, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
TO-. Продается дом -башня пощадью 270 кв.мВ красивой   деревушке,   в самом сердце тосканско…
$1,12M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Camaiore, Włochy
Willa 6 pokojów
Camaiore, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 600 m²
KK-639. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » МонтиньозоВладение полностью реставрированно …
$5,84M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Porto Santo Stefano, Włochy
Willa 5 pokojów
Porto Santo Stefano, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 280 m²
LD- 1140. Elitarny dom nad morzem w Monte ArgentarioW jednym z najbardziej prestiżowych miej…
$2,92M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Pistoia, Włochy
Willa 6 pokojów
Pistoia, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 7 020 m²
LD-1143. В провинции Пистойи продается роскошная старинная виллаНедалеко от термальных источ…
$6,08M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Florencja, Włochy
Willa 6 pokojów
Florencja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 000 m²
LD-0424. Элитная вилла в Эмилия РоманьяЭлитная вилнного Романья, перестроенная из стариногоа…
$4,09M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa w Villafranca in Lunigiana, Włochy
Willa
Villafranca in Lunigiana, Włochy
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Willa w stylu Liberty znajduje się w Villafranca-in-Lunidjan w regionie Toskanii. Willa otoc…
$1,29M
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Willa 4 pokoi w Poggibonsi, Włochy
Willa 4 pokoi
Poggibonsi, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
CA- 1389. Willa z pięknym widokiem na wzgórza ChiantiWilla znajduje się w dominacyjnym miejs…
$1,75M
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Agencja
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Willa 6 pokojów w Florencja, Włochy
Willa 6 pokojów
Florencja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 6 200 m²
LD- 0063. Luksusowa willa we FlorencjiLuksusowa willa na sprzedaż w Toskanii, może być wykor…
$15,19M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Quercianella, Włochy
Willa 5 pokojów
Quercianella, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 230 m²
KK-081020. Вилла с своим выходом на мореQUERCIANELLA - в этом городке с полной инфраструктур…
$1,75M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Florencja, Włochy
Willa 5 pokojów
Florencja, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 430 m²
LD-0234. Роскошныи домо во ФлоренцииРоскошная вилла с панорамным видом и средневековой башне…
$1,29M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Codena, Włochy
Willa 6 pokojów
Codena, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
WW-120515-1. Вилла на холмах Масса КарарыВилла с видом на море, расположена среди холмов Мас…
$4,56M
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Agencja
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Willa 6 pokojów w Cecina, Włochy
Willa 6 pokojów
Cecina, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 300 m²
KK-CS156. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » ЧечинаОт моря 6 км / автострада- 7кП / aэт …
$4,09M
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Willa w San Vincenzo, Włochy
Willa
San Vincenzo, Włochy
Powierzchnia 950 m²
KK-CS92. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » Сан-ВинченцоВ 1.5 кмот моря владениепл 950кв…
$4,09M
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Willa w Massa, Włochy
Willa
Massa, Włochy
Powierzchnia 370 m²
WW-120515. Вилла в Марина-ди-МассаШикарная вилла на первой линии, в Марина ди Масса. Площадь…
$5,32M
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Willa w Forte dei Marmi, Włochy
Willa
Forte dei Marmi, Włochy
Powierzchnia 650 m²
WW-TS01 . Виллы класса люкс в Форте де МармиФорте де Марми на улице Giglioli, построено 6 от…
$5,49M
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Willa w Campiglia Marittima, Włochy
Willa
Campiglia Marittima, Włochy
Powierzchnia 250 m²
KK- 020317-1. Villa (sprzedaż) "Włochy" Toskania "Camilla MarittimaWłasność 1800 roku, zbudo…
$3,62M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Florencja, Włochy
Willa 6 pokojów
Florencja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 2 320 m²
VB- 90059. Niepowtarzalny obiekt we FlorencjiNiepowtarzalny obiekt składa się z zabytkowej w…
$32,72M
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Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Florencja, Włochy
Willa 6 pokojów
Florencja, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 420 m²
LD- 1387. Luksusowa willa we FlorencjiStary toskański dom w bardzo panoramicznym miejscu, na…
$3,01M
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Willa 6 pokojów w Piombino, Włochy
Willa 6 pokojów
Piombino, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 800 m²
KK- M73. Willa XV wieku zbudowana w Piombino800 m kw. powierzchni i 800 ogrodów - osobistej …
$3,51M
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Willa 5 pokojów w Sorgnano, Włochy
Willa 5 pokojów
Sorgnano, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 500 m²
MG- 030715. Willa w Carrara (Włochy, Toskania)Willa w Carrara w Beverly Hills, ekskluzywny o…
$1,75M
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Willa 6 pokojów w Porto Santo Stefano, Włochy
Willa 6 pokojów
Porto Santo Stefano, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
KK- 121219. Wspaniały willa w ToskaniiWilla znajduje się w strefie Vip Przylądka Argentario …
$11,69M
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Willa 6 pokojów w Siena, Włochy
Willa 6 pokojów
Siena, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 150 m²
LD-0804. Элитная Вилла в Италии, продажаНедалеко от Сиены на зеленых холмах Тосканы на откры…
$3,62M
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Willa 6 pokojów w Forte dei Marmi, Włochy
Willa 6 pokojów
Forte dei Marmi, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
WW-TS03. Элитная Вилла в Форте де МармиШикарная вилла в Форте дей Марми, где Вы найдете толь…
$6,19M
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Typy nieruchomości w Toskania.

wille

Parametry nieruchomości w Toskania, Włochy

z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
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