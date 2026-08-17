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Domy na sprzedaż w Porto Recanati, Włochy

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7 obiektów total found
Dom 18 pokojów w Porto Recanati, Włochy
Dom 18 pokojów
Porto Recanati, Włochy
Pokoje 18
Powierzchnia 540 m²
Duży panoramiczny dom do odnowienia ( koniec wieku ) Dwa piętra dla najstarszej części, trzy…
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Dom 10 pokojów w Porto Recanati, Włochy
Dom 10 pokojów
Porto Recanati, Włochy
Pokoje 10
Powierzchnia 350 m²
Dobrze wykonane gospodarstwo do renowacji z różnych akcesoriów. Stara ceglana konstrukcja i …
$138,206
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Dom w Porto Recanati, Włochy
Dom
Porto Recanati, Włochy
Powierzchnia 3 000 m²
Plac budowlany o powierzchni 3000 metrów kwadratowych w dobrze obsługiwanym półcentralnym ob…
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It Is RealtyIt Is Realty
Dom w Porto Recanati, Włochy
Dom
Porto Recanati, Włochy
Powierzchnia 32 600 m²
Dom wiejski o powierzchni 260 m2 z lat 80. XX wieku w doskonałym stanie na trzech poziomach …
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Dom 14 pokojów w Porto Recanati, Włochy
Dom 14 pokojów
Porto Recanati, Włochy
Pokoje 14
Powierzchnia 400 m²
Oddzielny dom z jednym hektarem ziemi płaskiej z prefabrykatem blachy metalowej akcesoria ki…
$395,292
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Dom 11 pokojów w Porto Recanati, Włochy
Dom 11 pokojów
Porto Recanati, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 300 m²
Numer referencyjny: N721 (R) Nazwa własności: Casa Seven Lokalizacja: W kraju Miasto / Miast…
$174,393
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LDV InvestLDV Invest
Dom 11 pokojów w Porto Recanati, Włochy
Dom 11 pokojów
Porto Recanati, Włochy
Pokoje 11
Powierzchnia 600 m²
Duży dom do renowacji z akcesoriami w pozycji panoramicznej i odosobnionej. Starożytna konst…
$162,767
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