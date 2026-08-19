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Domy na sprzedaż w Rzym, Włochy

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wille
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7 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Rzym, Włochy
Willa 5 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 330 m²
LD- 0204. Elitarny dom w pobliżu jeziora Bracciano, w pobliżu RzymuElitarny dom w pobliżu je…
$926,038
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Rzym, Włochy
Willa 5 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 360 m²
AG- 160316. BILLA NA APPIA ANTICA, ROMProponowana willa znajduje się w jednym z najbardziej …
$2,11M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Rzym, Włochy
Willa 6 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 750 m²
IT- 180618-1. Villa w Rzymie. WłochyW prestiżowej dzielnicy EUR (w południowej części Rzymu)…
$2,81M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 6 pokojów w Rzym, Włochy
Willa 6 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
TO-. Четырехуровневая вилла 450 кв.м. с большим садом и терассойРим, Казал Палоко В продаже…
$2,93M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 5 pokojów w Rzym, Włochy
Willa 5 pokojów
Rzym, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
AG-160316-2. BИЛЛА В ТРЕВИНЬЯНО РОМАНО, PИМПредлагаемая вилла находится в Трeвиньяно, живопи…
$937,760
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Willa 2 pokoi w Rzym, Włochy
Willa 2 pokoi
Rzym, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 180 m²
IT- 260319. Dwupoziomowa willa 180m2. z uroczym tarasemW prestiżowym parku golfowym "Country…
$808,818
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Agencja
Red Feniks Montenegro
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
TekceTekce
Dom w Rzym, Włochy
Dom
Rzym, Włochy
$2,43M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Parametry nieruchomości w Rzym, Włochy

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