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Domy na sprzedaż w SantElpidio a Mare, Włochy

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4 obiekty total found
Dom 9 pokojów w SantElpidio a Mare, Włochy
Dom 9 pokojów
SantElpidio a Mare, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 206 m²
Dom na starym mieście na trzech poziomach Parter i poddasze z dwoma pokojami łazienka i jask…
$174,393
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Dom 6 pokojów w SantElpidio a Mare, Włochy
Dom 6 pokojów
SantElpidio a Mare, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 80 m²
Dom na Starym Mieście Trzy poziomy o powierzchni 25 metrów kwadratowych każdy kwadrat w odle…
$34,879
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Willa 6 pokojów w SantElpidio a Mare, Włochy
Willa 6 pokojów
SantElpidio a Mare, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 10 200 m²
BG- ABIV5401U Starożytna willa w Porto San ElpidioWilla 1780 w Porto San Elpidio, 8 km od mo…
$2,58M
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Dom w SantElpidio a Mare, Włochy
Dom
SantElpidio a Mare, Włochy
Powierzchnia 7 000 m²
Działka budowlana o powierzchni 7 000 metrów kwadratowych o maksymalnej pojemności 270 metró…
$58,131
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