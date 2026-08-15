Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Mieszkania
  4. Zamek

Zamki na sprzedaż w Włochy

;
Zamek Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Zamek w Mediolan, Włochy
Zamek
Mediolan, Włochy
Powierzchnia 38 000 m²
Sieć sześciu czterogwiazdkowych hoteli w całych Włoszech. Sześć 4 **** S-gwiazdkowych hotel…
$197,95M
Zostaw prośbę
Zamek 9 pokojów w Alessandria, Włochy
Zamek 9 pokojów
Alessandria, Włochy
Sypialnie 9
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 1 700 m²
Zamek znajduje się w prowincji Alessandria w średniowiecznej osady na wzgórzach między Montf…
$2,27M
Zostaw prośbę
Zamek 30 pokojów w Ferrandina, Włochy
Zamek 30 pokojów
Ferrandina, Włochy
Pokoje 30
Sypialnie 7
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 9 000 m²
Liczba kondygnacji 5
Wspaniała willa z panoramicznym widokiem na wieś, z 7 sypialniami i 10 łazienkami. Projekt o…
$3,26M
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Włochy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się