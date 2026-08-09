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Domy na sprzedaż w Marche, Włochy

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Porto Recanati
7
San Benedetto del Tronto
6
Civitanova Marche
5
SantElpidio a Mare
4
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84 obiekty total found
Dom 9 pokojów w Massa Fermana, Włochy
Dom 9 pokojów
Massa Fermana, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 270 m²
Oddzielony dom na trzech poziomach około 90 metrów kwadratowych każdy. Parter salon z kuchni…
$81,384
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Dom 16 pokojów w Montottone, Włochy
Dom 16 pokojów
Montottone, Włochy
Pokoje 16
Powierzchnia 450 m²
Dom zostanie odrestaurowany przy użyciu dobrej konstrukcji powietrznej ze starej cegły z dre…
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Dom 6 pokojów w SantElpidio a Mare, Włochy
Dom 6 pokojów
SantElpidio a Mare, Włochy
Pokoje 6
Powierzchnia 80 m²
Dom na Starym Mieście Trzy poziomy o powierzchni 25 metrów kwadratowych każdy kwadrat w odle…
$34,879
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TekceTekce
Willa 40 pokojów w Offida, Włochy
Willa 40 pokojów
Offida, Włochy
Pokoje 40
Powierzchnia 1 000 m²
Willa na trzech poziomach ponad 1000 m2 z 40 pokoi 9 łazienek 13 sypialni, wysokiej jakości …
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Dom 13 pokojów w Cessapalombo, Włochy
Dom 13 pokojów
Cessapalombo, Włochy
Pokoje 13
Powierzchnia 450 m²
Dom do renowacji w panoramicznym i odosobnionym. Kamienna struktura Land 4: 00 akrów z prywa…
$93,010
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Willa 6 pokojów w Fano, Włochy
Willa 6 pokojów
Fano, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 770 m²
BG-CC1118. Продается вилла конца 19 века площадью 450 кв.мВ престижной зоне Фано ( Марке , с…
$4,39M
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Dom 8 pokojów w Camporotondo di Fiastrone, Włochy
Dom 8 pokojów
Camporotondo di Fiastrone, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 180 m²
Numer referencyjny: N663 (R) Nazwa nieruchomości: Casa Rotondo Lokalizacja: we wsi Miasto…
$81,384
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Dom 17 pokojów w Falerone, Włochy
Dom 17 pokojów
Falerone, Włochy
Pokoje 17
Powierzchnia 400 m²
Duży odnowiony dom z wysokiej jakości akcesoria sąsiadujące (do renowacji) Trzy piętra cegły…
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Dom 15 pokojów w Massa Fermana, Włochy
Dom 15 pokojów
Massa Fermana, Włochy
Pokoje 15
Powierzchnia 300 m²
Numer referencyjny: N1185Nazwa nieruchomości: Casa AlfaLokalizacja: w krajuMiasto: Strefa: F…
$110,449
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Dom 8 pokojów w Macerata, Włochy
Dom 8 pokojów
Macerata, Włochy
Pokoje 8
Powierzchnia 180 m²
Domek panoramiczny w zacisznej lokalizacji w pobliżu struktury miasta w dobrym stanie Land o…
$232,525
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Dom w Civitanova Marche, Włochy
Dom
Civitanova Marche, Włochy
Powierzchnia 900 m²
Numer referencyjny: N931 (R)Nazwa nieruchomości: Casa ArenaLokalizacja: we wsiMiasto: Strefa…
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Dom 9 pokojów w SantElpidio a Mare, Włochy
Dom 9 pokojów
SantElpidio a Mare, Włochy
Pokoje 9
Powierzchnia 206 m²
Dom na starym mieście na trzech poziomach Parter i poddasze z dwoma pokojami łazienka i jask…
$174,393
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Willa 5 pokojów w San Benedetto del Tronto, Włochy
Willa 5 pokojów
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
BG-AH08U . Эксклюзивная и роскошная вилла, Сан-Бенедето-дель-ТронтоЭклюзивный и роскошный до…
$1,76M
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Red Feniks Montenegro
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Dom 18 pokojów w Porto Recanati, Włochy
Dom 18 pokojów
Porto Recanati, Włochy
Pokoje 18
Powierzchnia 540 m²
Duży panoramiczny dom do odnowienia ( koniec wieku ) Dwa piętra dla najstarszej części, trzy…
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Dom 14 pokojów w Campofilone, Włochy
Dom 14 pokojów
Campofilone, Włochy
Pokoje 14
Powierzchnia 300 m²
Morze Casale o powierzchni 300 m2 z zależnością 30 m2 i ziemią o powierzchni około 2,0 ha z …
$424,357
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Dom 13 pokojów w San Ginesio, Włochy
Dom 13 pokojów
San Ginesio, Włochy
Pokoje 13
Powierzchnia 450 m²
Oddzielny dom z lat 50-tych z 15 tys. metrów kwadratowych płaskiej ziemi częściowo zalesiony…
$287,930
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Dom 12 pokojów w Caldarola, Włochy
Dom 12 pokojów
Caldarola, Włochy
Pokoje 12
Powierzchnia 210 m²
Numer referencyjny: N931 (R)Nazwa nieruchomości: Casa ArenaLokalizacja: we wsiMiasto: Strefa…
$81,384
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Willa 5 pokojów w Acquaviva Picena, Włochy
Willa 5 pokojów
Acquaviva Picena, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
BG- ABIV5801U Luksusowa willa w pobliżu AcquavivaNowoczesna willa z widokiem na morze. Położ…
$2,29M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Dom w Lapedona, Włochy
Dom
Lapedona, Włochy
Powierzchnia 5 000 m²
Powierzchnia budynku składająca się z pięciu partii o powierzchni około 1000 m2 każdy z szer…
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Dom 12 pokojów w San Severino Marche, Włochy
Dom 12 pokojów
San Severino Marche, Włochy
Pokoje 12
Powierzchnia 280 m²
Numer referencyjny: N837 (R) Nazwa własności: Casa Silvio Lokalizacja: W kraju Miasto / Mias…
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Willa 5 pokojów w Monteprandone, Włochy
Willa 5 pokojów
Monteprandone, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
BG- AH05U Piękny dom na wzgórzach MonteprandonePiękny dom na wzgórzach Monteprandone, 10 km …
$2,34M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Willa 5 pokojów w San Benedetto del Tronto, Włochy
Willa 5 pokojów
San Benedetto del Tronto, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
BG- V5602U. Willa na pierwszej linii w San Benedetto del TrontoDom rodzinny, położony na pie…
$1,93M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Dom 10 pokojów w Porto Recanati, Włochy
Dom 10 pokojów
Porto Recanati, Włochy
Pokoje 10
Powierzchnia 350 m²
Dobrze wykonane gospodarstwo do renowacji z różnych akcesoriów. Stara ceglana konstrukcja i …
$138,206
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Szeregowiec 10 pokojów w Lapedona, Włochy
Szeregowiec 10 pokojów
Lapedona, Włochy
Pokoje 10
Powierzchnia 270 m²
Teren o powierzchni 15,00 akrów ( ponad 5:00 hektarów ) zwykle pagórkowaty z około 1,50 akra…
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Dom 16 pokojów w Montefortino, Włochy
Dom 16 pokojów
Montefortino, Włochy
Pokoje 16
Powierzchnia 540 m²
Duży dworek we wsi 5 km od centralnej kamiennej konstrukcji przylegającej do innych nierucho…
$87,197
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Dom 10 pokojów w Falerone, Włochy
Dom 10 pokojów
Falerone, Włochy
Pokoje 10
Powierzchnia 250 m²
Odnowiony dom wiejski (2006) na dwóch piętrach z dziedzińcem i ziemią na około 3000 metrów k…
$290,656
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Willa 6 pokojów w Senigallia, Włochy
Willa 6 pokojów
Senigallia, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 078 m²
BG-V6001N . Эксклюзивная вилла с прекрасным видом на мореЭксклюзивная вилла, расположенная н…
$3,28M
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Dom 12 pokojów w Falerone, Włochy
Dom 12 pokojów
Falerone, Włochy
Pokoje 12
Powierzchnia 500 m²
Farma do renowacji dobrej wielkości (około 400 m2) w starożytnej cegły z bardziej aktualnych…
$162,767
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Dom 5 pokojów w Montemonaco, Włochy
Dom 5 pokojów
Montemonaco, Włochy
Pokoje 5
Powierzchnia 70 m²
Odnowiony kamienny dom położony w uroczej wiosce u podnóża dwupiętrowego salonu Sibyl, dwie …
$58,131
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Dom 14 pokojów w Massa Fermana, Włochy
Dom 14 pokojów
Massa Fermana, Włochy
Pokoje 14
Powierzchnia 300 m²
Numer referencyjny: N1390 Nazwa własności: Casa Maccan Lokalizacja: W kraju Miasto / Miasto:…
$109,413
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Typy nieruchomości w Marche.

wille
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Parametry nieruchomości w Marche, Włochy

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