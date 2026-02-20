Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Mediolan, Włochy

wille
7
9 obiektów total found
Willa w Mediolan, Włochy
Willa
Mediolan, Włochy
Sypialnie 9
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 780 m²
Longignan Residence to zabytkowy dom zbudowany w XVII wieku i należący do rodziny bankierów …
$2,20M
Zostaw prośbę
Dom w Mediolan, Włochy
Dom
Mediolan, Włochy
Niezależny dom z ogrodem4 pokoje75 m21 łazienkabalkonNiezależny dom z prywatnym ogrodem, nie…
$52,368
Zostaw prośbę
Willa w Mediolan, Włochy
Willa
Mediolan, Włochy
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
Sypialnie - 5 (pokoje są prawie miniapartamenty, tj. 30 m ² każdy). Kąpiele - 5. Zbudowany w…
$3,69M
Zostaw prośbę
Willa 8 pokojów w Mediolan, Włochy
Willa 8 pokojów
Mediolan, Włochy
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Historical villa in the prestigious quiet suburb of Milan. To the center of Milan - 30 km.  …
$2,17M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Mediolan, Włochy
Willa 6 pokojów
Mediolan, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 310 m²
OC-231015-1 . Роскошный дворянский дом построенный во вторую половину 17го векаРоскошный дв…
$4,85M
Zostaw prośbę
Willa 50 pokojów w Mediolan, Włochy
Willa 50 pokojów
Mediolan, Włochy
Pokoje 50
Sypialnie 50
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 6 000 m²
$5,47M
Zostaw prośbę
Zamek w Mediolan, Włochy
Zamek
Mediolan, Włochy
Powierzchnia 38 000 m²
Sieć sześciu czterogwiazdkowych hoteli w całych Włoszech. Sześć 4 **** S-gwiazdkowych hotel…
$197,95M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Mediolan, Włochy
Willa 4 pokoi
Mediolan, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
FP-261015. Уникальный проект в самом центре МиланаВ самом центре Милана создан уникальный пр…
$2,07M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Mediolan, Włochy
Willa 6 pokojów
Mediolan, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 650 m²
FP-271115. Шикарное поместье в 60 км от МиланаШикарное поместье в 60 км от Милана, вилла 650…
$4,90M
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w Mediolan, Włochy

