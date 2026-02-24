Dzielnica mieszkaniowa Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon

  1. Realting.com
Tel-Awiw, Izrael
ID: 33904
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Wyjątkowy Penthouse- Villa cieszy się uprzywilejowaną lokalizacją z widokiem na park Yarkon, z panoramicznym widokiem na park, Morze Śródziemne i krajobraz miejski. Idealnie położony w samym sercu dzielnicy Tel- Aviv po Old North, nieruchomość oferuje dostęp do portu Tel- Aviv, plaży i wiele kawiarni, restauracji i sklepów - wszystkie w zielonym, cichym i wyrafinowanym środowisku miejskim. Jest to rzadka rezydencja na skalę miejską, łącząca intymność, hojne tomy i ostrożną architekturę. Penthouse rozwija się około 380 m2 rozłożone na piątym i szóstym piętrze i ma bezpośredni dostęp przez bezpieczną i zakodowaną windę. Wnętrze posiada pięć sypialni, w tym duży apartament, dwa duże salony, trzy w pełni wyposażone kuchnie i dwa zabezpieczone pokoje (mamad). Przestrzenie mieszkalne wyróżniają się wysokimi sufitami, podwieszonymi schodami, szerokimi oknami zenitalnymi, czterema niezależnymi wejściami i koncepcją architektoniczną oferującą uczucie prywatnej willi wiszącej nad miastem. Nieruchomość posiada trzy tarasy o powierzchni około 90 m2, poszerzając przestrzeń mieszkalną i tworząc naturalne i harmonijne połączenie między wnętrzem a zewnątrz. Obejmuje również trzy standardowe miejsca parkingowe oraz prywatne miejsce do przechowywania. Rzadka okazja do uzyskania prestiżowej rezydencji z potwierdzoną obecnością, w jednym z najbardziej poszukiwanych i jakościowych miejsc w Tel Awiwie.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

