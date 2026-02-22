  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces

Nahariya, Izrael
$808,830
10
ID: 33464
Data aktualizacji: 20.02.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Północny
  • Okolica
    Acre Subdistrict
  • Wioska
    Nahariya

W nowej dzielnicy Akhziv, piękny apartament 5 pokoi o powierzchni około 120m2 z tarasem 20m2 i pięknym widokiem na morze. Położony na 6 piętrze na 8, obejmuje piwnicę, parking, 2 windy.

Nahariya, Izrael
