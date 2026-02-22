  1. Realting.com
  Izrael
  Tel-Awiw
  Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon

Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
;
3
ID: 33453
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  Kraj
    Izrael
  Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

nowe mieszkanie w uroczym budynku usytuowany w pobliżu parku Hayarkon i 400 m od plaży w samym sercu miasta w cichej ulicy 2 kroki od sklepów i metra 3.5 sztuk. Powierzchnia mieszkalna 90 m2 .taras 7m2. high-end wykończenie. Ogrzewanie podłogi. Klimatyzacja VRF. możliwość parkowania w budynku

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
