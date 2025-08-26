Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite

  1. Realting.com
Netanya, Izrael
od
$1,01M
26.08.2025
$1,01M
14.07.2025
$941,015
;
9
Zostawić wniosek
ID: 26882
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt znajduje się w dzielnicy połączenia przed Kiriat Hasharon Bliski nowy dostęp do autostrady 2 (Tel Aviv / Hajfa) Nevo Hasharon Projekt znajduje się w pobliżu kraju Elystour, Synagoga, Supermarket, Gan. Charakterystyka projektu Kompleks Nevo Hasharon obejmuje 2 wysokowydajne wieże mieszkalne Prestiżowa wieża mieszkalna będzie otoczona przez ogrody i prywatny park zabaw w rezydencji Nevo Hasharon projekt spełnia wszystkie normy środowiskowe i ekonomiczne Piękne lobby o bardzo pięknej wysokości sufitu Ten będzie prezentował straż i dekoracje wykonane przez wskazane 4 luksusowe i szybkie i nowoczesne windy Rezydencja będzie miała siłownię i plac zabaw dla dzieci (jumbori) Projektowi towarzyszy gwarancja bankowa Cechy apartamentu Apartament 5 pokoi wybrzeża powierzchni: 132m2 + 232m2 tarasu Apartament 5 pokoi z powierzchnią: 117m + 21m2 tarasu Wnętrze zapewnienie wysokiej stojącej porcelany granitu kafelki 80 / 80 porcelany granitu kafelki w pokojach lub parkiet z wyboru. Taras wybór płytki, parkiet lub teak Centralna klimatyzacja. Wysokiej jakości Wnętrze Drzwi Kuchnia wybór, wśród najlepszych firm na rynku, Marble Worktop Łazienka Płytka Hanging Toalety elektryczne Sklepy we wszystkich domu Mikser jakości tap Apartament sprzedawane z miejscem parkingowym

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
