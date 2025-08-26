Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Mardochee Khayat oferuje Państwu życie w nowym projekcie w dzielnicy Galey yam.
Konstrukcja zaprojektowana architektonicznie oferuje Państwu mieszkanie w kompleksie trzech budynków u podnóża centrum handlowego, w którym znajdą się piękne marki.
Blisko nowego ratusza Netanya, autobusy, które obsługują cały Izrael, łatwy dostęp do autostrad Kawiarnie, restauracje, supermarkety i sprzęt domowy i wszystko to u podnóża projektu
Cechy projektu
Bardzo piękne podwójne lobby urządzone przez architekta dla maksymalnej prywatności właścicieli.
W sali gimnastycznej, w pokoju dziecięcym, w pokoju dziennym
Trzech wychowawców w tym szabat
Przejrzysty widok z pierwszego piętra.
Projekt z gwarancją banku
Możliwość 20% finansowania w umowie i 80% przy obsłudze kluczy
Każdy apartament jest sprzedawany z prywatnym miejscem parkingowym.
Usługa wysokiej jakości
Cechy apartamentu
Płytki przez dom 80x80
Przygotowanie do klimatyzacji
Jakość mebli łazienkowych
Wymieszać krany
Wysokiej jakości drzwi wewnętrzne
Dostosowalna kuchnia
Elektryczne żaluzje przez dom
Kilka apartamentów są na sprzedaż
3 pokoje powierzchnia 79 m2 + 12 m2 taras
4 pokoje powierzchnia 102 m2 + 12 m2 taras
5 pokoi powierzchnia 122 m2 + 20 m2 taras
Więcej informacji Mardochee Khayat
Lokalizacja na mapie
Netanya, Izrael
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.