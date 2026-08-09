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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Nusa Dua, Indonezja

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mieszkania
83
domy
49
132 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 19 m²
Rezydencja z jedną sypialnią wewnątrz butikowego hotelowego budynku w Nusa Dua, który przeka…
$72,600
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Mieszkanie 2 pokoi w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Benoa, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/2
Apartamenty w 4 * rezydencji hotelu w Nusa Dua - inwestuj w komfort, relaks i stabilny dochó…
$86,072
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Rezydencja z jedną sypialnią wewnątrz butikowego hotelowego budynku w Nusa Dua, który przeka…
$84,800
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!Jedyny kompleks kurortów w Nusa Du…
$109,000
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 19 m²
Rezydencja z jedną sypialnią wewnątrz butikowego hotelowego budynku w Nusa Dua, który przeka…
$72,600
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Willa w Benoa, Indonezja
Willa
Benoa, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Green Village to kompleks kurortu w drugiej linii od oceanu z naprawdę unikalną zaletą: pano…
$450,000
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Kawalerka w Benoa, Indonezja
Kawalerka
Benoa, Indonezja
Powierzchnia 20 m²
Piętro 2/3
The One Bali - Niedrogi hotel Inwestycje Pod Wyndham ZarządzanieThe One jest kolekcją w styl…
$24,500
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Hotel Invest
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Samotna willa z basenem w stylu jednopokojowym w drugiej fazie zarządzanej społeczności kuro…
$215,976
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Willa w Benoa, Indonezja
Willa
Benoa, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 103 m²
Beautiful Minimalist Villa na sprzedaż w Ungasan, Jimbaran• 11 minut do plaży Melasti, Ungas…
$146,025
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Jednopokojowe mieszkanie w zarządzanej społeczności kurortowej w Nusa Dua, przekazanie na po…
$105,000
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Penthouse na piętrze wewnątrz butiku hotelowego zarządzanego w Nusa Dua, przekazując około p…
$125,000
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Willa 2 pokoi w Benoa, Indonezja
Willa 2 pokoi
Benoa, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 1
Green Village - komfort + kompleks wypoczynkowy w samym sercu Nusa Dua, BaliGreen Village je…
$168,000
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DDA Real Estate
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Willa w Benoa, Indonezja
Willa
Benoa, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 425 m²
Cechy:Tanjung Benoa Beach House - nad morzem Tranquility z nowoczesnym FlairPowierzchnia ter…
$944,000
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Willa 1 pokój w Benoa, Indonezja
Willa 1 pokój
Benoa, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Zamknięte osiedle w najbardziej prestiżowej lokalizacji na Bali, Nusa Dua. Eleganckie wil…
$105,000
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Willa 1 pokój w Benoa, Indonezja
Willa 1 pokój
Benoa, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Przedstawne wille kurortowe od 90 000 USD ze wspólnymi i prywatnymi basenami i widokiem na o…
$90,000
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Willa w Benoa, Indonezja
Willa
Benoa, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Położony w wysokiej klasy klastra mieszkalnego poszukiwanych przez zagranicznych mieszkańców…
$162,250
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Rezydencja z jedną sypialnią wewnątrz butikowego hotelowego budynku w Nusa Dua, który przeka…
$84,800
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Jednopokojowe mieszkanie w zarządzanej społeczności kurortowej w Nusa Dua, przekazanie na po…
$105,000
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Penthouse na piętrze wewnątrz butiku hotelowego zarządzanego w Nusa Dua, przekazując około p…
$125,000
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Inwestycje w luksusowe nieruchomości na Bali od dewelopera! Jedyny kompleks wypoczynkowy …
$109,900
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Jednopokojowe mieszkanie w drugiej fazie zarządzanej społeczności kurortowej w Nusa Dua, prz…
$82,375
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Penthouse na piętrze wewnątrz butiku hotelowego zarządzanego w Nusa Dua, przekazując około p…
$125,000
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Willa 3 pokoi w Benoa, Indonezja
Willa 3 pokoi
Benoa, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 226 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w Bukit, Nusa Dua, Bali. Położony w premium kompleks m…
$766,000
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Willa w Benoa, Indonezja
Willa
Benoa, Indonezja
Powierzchnia 34 m²
🔥 SMART- виллвсего в 700🏡 30📐 💵 🔸 🔸 ✅ 2 вилл✅ Скияка 2%✅ - всего 20📌 🎯 • 4 ресторана и 2••
$95,000
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ISIA
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Samotna willa z basenem w stylu jednopokojowym w drugiej fazie zarządzanej społeczności kuro…
$215,976
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Willa 3 pokoi w Benoa, Indonezja
Willa 3 pokoi
Benoa, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 242 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w Bukit, Bali, część kompleksu OCEANIQ 2 premium. Prze…
$838,000
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Jednopokojowe mieszkanie w drugiej fazie zarządzanej społeczności kurortowej w Nusa Dua, prz…
$82,375
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 19 m²
Rezydencja z jedną sypialnią wewnątrz butikowego hotelowego budynku w Nusa Dua, który przeka…
$72,600
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Willa w Benoa, Indonezja
Willa
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 75 m²
🔥 Kup Villa 1BR + ROOFTOP (75 m2) - 178,000 dolarów! 🔥Ekstra oferta - format z tarasem na da…
$178,000
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro jednopokojowe mieszkanie na poddaszu w zarządzanej społeczności kurortowej w Nusa Dua…
$145,000
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