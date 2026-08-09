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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Denpasar, Indonezja

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Sanur
10
134 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Denpasar, Indonezja
Mieszkanie 3 pokoi
Denpasar, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Ukończony, gotowy do ruchu 3-pokojowy basen willi w zarządzanej społeczności willi w Sanur, …
$450,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Denpasar, Indonezja
Mieszkanie 3 pokoi
Denpasar, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Ukończony, gotowy do ruchu 3-pokojowy basen willi w zarządzanej społeczności willi w Sanur, …
$562,500
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Mieszkanie 3 pokoi w Sanur Kaja, Indonezja
Mieszkanie 3 pokoi
Sanur Kaja, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Ten 2026-zbudowany śródziemnomorski willa siedzi w strefie przybrzeżnej Sanur ze wszystkimi …
$200,000
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Denpasar, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Denpasar, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Prywatna willa z dwoma sypialniami w butiku zarządzanym przez społeczność w Sanur, oddana w …
$185,000
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Mieszkanie 1 pokój w Denpasar, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Denpasar, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Rezydencja jednopokojowa w butiku zarządzanym budynkiem mieszkalnym w Sanur, oddana w połowi…
$119,000
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Kawalerka 1 pokój w Sanur Kaja, Indonezja
Kawalerka 1 pokój
Sanur Kaja, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 2/4
New project in Sanur - the most prestigious and convenient area for living in Bali. Pre-sal…
$94,500
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Mieszkanie 2 pokoi w Denpasar, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Denpasar, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Ukończona dwupokojowa willa z basenem w zarządzanej społeczności w Sanur, przekazana na pocz…
$294,000
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Willa w Pemecutan, Indonezja
Willa
Pemecutan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Obudź się, aby zamiatać widoki na ocean i zakończyć swoje dni ze złotymi zachodami słońca Ba…
$154,350
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Mieszkanie 5 pokojów w Denpasar, Indonezja
Mieszkanie 5 pokojów
Denpasar, Indonezja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 148 m²
Ukończona, ready-to-move 5-pokojowa willa basen w zarządzanej społeczności willi w Sanur, pr…
$555,000
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Mieszkanie 8 pokojów w Denpasar, Indonezja
Mieszkanie 8 pokojów
Denpasar, Indonezja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 400 m²
Ten ośmiopokojowy wielojednostkowy majątek znajduje się na 400 m kw. ziemi zatytułowanej w S…
$210,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Denpasar, Indonezja
Mieszkanie 3 pokoi
Denpasar, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Ukończony, gotowy do ruchu 3-pokojowy basen willi w zarządzanej społeczności willi w Sanur, …
$450,000
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Willa 5 pokojów w Denpasar, Indonezja
Willa 5 pokojów
Denpasar, Indonezja
Pokoje 5
Sypialnie 5
Powierzchnia 148 m²
SANUR CASSANDRA VILLAS to kompleks willi premium położony w centrum Sanur, Bali. Willa z 5 s…
$555,000
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Mieszkanie 1 pokój w Munggu, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Munggu, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Dojazd-produkcji butikowy kamienica rozmieszczone na dwóch poziomach, sprzedawane w pełni um…
$95,377
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Mieszkanie w Denpasar, Indonezja
Mieszkanie
Denpasar, Indonezja
Butikowy zarządzany budynek apartamentowy w Sanur, na południowo-wschodnim wybrzeżu Bali, wy…
$109,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Denpasar, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Denpasar, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Prywatna willa z dwoma sypialniami w butiku zarządzanym przez społeczność w Sanur, oddana w …
$185,000
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Willa w Sanur, Indonezja
Willa
Sanur, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Ta nowoczesna willa tropikalna w Sanur znajduje się na 200m ² ziemi z 185m ² dwupiętrowy bud…
$235,600
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Mieszkanie 5 pokojów w Denpasar, Indonezja
Mieszkanie 5 pokojów
Denpasar, Indonezja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 153 m²
Ukończony, gotowy do ruchu 5-pokojowy basen willi w zarządzanej społeczności willi w Sanur, …
$573,750
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Mieszkanie 5 pokojów w Denpasar, Indonezja
Mieszkanie 5 pokojów
Denpasar, Indonezja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 153 m²
Ukończony, gotowy do ruchu 5-pokojowy basen willi w zarządzanej społeczności willi w Sanur, …
$573,750
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Mieszkanie w Denpasar, Indonezja
Mieszkanie
Denpasar, Indonezja
Butikowy zarządzany budynek apartamentowy w Sanur, na południowo-wschodnim wybrzeżu Bali, wy…
$109,000
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Mieszkanie 1 pokój w Denpasar, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Denpasar, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Rezydencja jednopokojowa w butiku zarządzanym budynkiem mieszkalnym w Sanur, przekazanie w p…
$165,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Kuta Selatan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kuta Selatan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Ta nowoczesna nowoczesna willa blokuje się w poważnych zaletach dla kupujących szybko się po…
$185,000
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Willa w Denpasar, Indonezja
Willa
Denpasar, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 208 m²
Ten luksusowy kompleks willi wchodzi w ostatnią fazę dostępności. Tylko sześć willi pozostaj…
$236,680
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Mieszkanie 1 pokój w Denpasar, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Denpasar, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Rezydencja jednopokojowa w butiku zarządzanym budynkiem mieszkalnym w Sanur, oddana w połowi…
$119,000
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Willa w Pemecutan, Indonezja
Willa
Pemecutan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Ta śródziemnomorska willa w Balangan łączy wyrafinowanie z codziennym komfortem. Oferujący p…
$194,250
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Mieszkanie 1 pokój w Munggu, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Munggu, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Dojazd-produkcji butikowy kamienica rozmieszczone na dwóch poziomach, sprzedawane w pełni um…
$95,377
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Agencja
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Mieszkanie 2 pokoi w Kuta Selatan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kuta Selatan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Ta nowoczesna nowoczesna willa blokuje się w poważnych zaletach dla kupujących szybko się po…
$185,000
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Szeregowiec 2 pokoi w Denpasar, Indonezja
Szeregowiec 2 pokoi
Denpasar, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Ready-wykonane kamienice w butiku projektu w Sanur!PUNGUTAN Townhouse jest gotowym projektem…
$265,000
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 8 pokojów w Denpasar, Indonezja
Mieszkanie 8 pokojów
Denpasar, Indonezja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 400 m²
Ten ośmiopokojowy wielojednostkowy majątek znajduje się na 400 m kw. ziemi zatytułowanej w S…
$210,000
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Mieszkanie 1 pokój w Munggu, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Munggu, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
W małym kompleksie zaledwie trzech kamienic, ten dwupiętrowy dom jest w pełni umeblowany z p…
$84,156
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Willa w Sanur, Indonezja
Willa
Sanur, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Z dala od wszystkich obiektów, które Sanur ma do zaoferowania i zaledwie 1 km do Mertasari S…
$222,677
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Typy nieruchomości w Denpasar.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Denpasar, Indonezja

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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