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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kuta Selatan, Indonezja

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Nusa Dua
132
Jimbaran
22
961 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Ungasan, Indonezja
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Willa 5 pokojów
Ungasan, Indonezja
Pokoje 5
Sypialnie 5
Powierzchnia 380 m²
Przestronny willa z 5 sypialniami w dzielnicy Balangan, Jimbaran!Prefabrykowana willa z 5 sy…
$292,000
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DDA Real Estate
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Willa 2 pokoi w Kuta Selatan, Indonezja
UP UP
Willa 2 pokoi
Kuta Selatan, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 1
Ready-made wille w rejonie Pandawy!Oasis Villas Pandawa by PRO BALI REAL ESTATE to funkcjonu…
$265,000
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa 2 pokoi w Ungasan, Indonezja
UP UP
Willa 2 pokoi
Ungasan, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 151 m²
Villa z inteligentnym systemem domu na Bukita - gotowy obiekt w pobliżu plaży Melastie!Willa…
$330,000
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Agencja
DDA Real Estate
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TekceTekce
Willa 3 pokoi w Ungasan, Indonezja
UP UP
Willa 3 pokoi
Ungasan, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 2
Premium wille 2 minuty od plaży Melasti!Melasti Dream Residence to zamknięty kompleks luksus…
$200,000
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa w Kuta Selatan, Indonezja
Willa
Kuta Selatan, Indonezja
$932,000
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International real estate agency Habita
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Willa w Pecatu, Indonezja
Willa
Pecatu, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Od 119,990 dolarów, ta willa Uluwatu inwestycji oferuje 13- 17% przewidywanych rocznie ROI w…
$119,990
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Mieszkanie 2 pokoi w Kutuh, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kutuh, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/2
RAHYA VILLAS COMPLEX - gotowy apartament na plaży Pandawa, BukitRahya Villas Kompleks od dew…
$144,000
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie w Ungasan, Indonezja
Mieszkanie
Ungasan, Indonezja
Dwa trzypokojowe współczesne Balijskie wille w Ungasan, w odległości krótkiego spaceru od po…
$230,000
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Mieszkanie w Kuta Selatan, Indonezja
Mieszkanie
Kuta Selatan, Indonezja
Kolekcja dwupokojowych, minimalistycznych willi ustawionych na wzgórzu Balangan, krótka prze…
$186,000
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Mieszkanie w Ungasan, Indonezja
Mieszkanie
Ungasan, Indonezja
Dwupokojowe śródziemnomorskie wille w cichej Ungasan, krótkiej drogi do południowych plaż. P…
$197,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Pecatu, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Pecatu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Ten 2025-zbudowany luksusowy willa znajduje się na 178 m ² w Bingin z niezakłóconym widokiem…
$496,100
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Mieszkanie 1 pokój w Benoa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Benoa, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Jednopokojowe mieszkanie w zarządzanej społeczności kurortowej w Nusa Dua, przekazanie na po…
$105,000
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Mieszkanie 1 pokój w Kuta Selatan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kuta Selatan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Kompaktowa willa z jedną sypialnią na jednym piętrze, zbudowana wokół prywatnego basenu o dł…
$180,000
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Willa 2 pokoi w Kuta Selatan, Indonezja
Willa 2 pokoi
Kuta Selatan, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa willa w pobliżu Sunday Beach Club i Savaya!Nowoczesny dwupiętrowy willa w dzielnicy Buk…
$160,600
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DDA Real Estate
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Willa w Pecatu, Indonezja
Willa
Pecatu, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Nyala Villas to ekskluzywny boutique development zaledwie 9 luksusowych willi położony nad d…
$209,000
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Mieszkanie 1 pokój w Ungasan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ungasan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
To 1BR tropical- nowoczesna willa w Pecatu siedzi na obszarze turystycznym strefy pink; że z…
$169,000
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Mieszkanie w Ungasan, Indonezja
Mieszkanie
Ungasan, Indonezja
Dwupokojowe śródziemnomorskie wille w cichej Ungasan, krótkiej drogi do południowych plaż. P…
$197,000
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Willa 1 pokój w Benoa, Indonezja
Willa 1 pokój
Benoa, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Przedstawne wille kurortowe od 90 000 USD ze wspólnymi i prywatnymi basenami i widokiem na o…
$90,000
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Mieszkanie 1 pokój w Pecatu, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Pecatu, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Ta parterowa willa daje Ci coś rzadkiego w gęstym rozwoju Uluwatu: prawdziwą prywatność, pra…
$269,000
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Willa 4 pokoi w Jimbaran, Indonezja
Willa 4 pokoi
Jimbaran, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 251 m²
Liczba kondygnacji 1
TAVA Villas & Suites jest luksusowym kompleksem w Jimbaran, Bali!Nowoczesne wille z prywatny…
$302,145
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DDA Real Estate
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Willa w Pecatu, Indonezja
Willa
Pecatu, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
LUXEVISTA VILLAS - nowoczesna 1- Sypialnia Willa z Waterslide, Pandawa / Nusa Dua, BaliOdkry…
$150,000
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Mieszkanie 1 pokój w Ungasan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ungasan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
To 1BR tropical- nowoczesna willa w Pecatu siedzi na obszarze turystycznym strefy pink; że z…
$169,000
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Mieszkanie 1 pokój w Kutuh, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kutuh, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 83 m²
Wypełniamy informacje o willi 1BR, która posiada również opcję willi 3BR. Nasza willa znajdu…
$163,900
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Mieszkanie 1 pokój w Kuta Selatan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kuta Selatan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 183 m²
Perched on Bingin Klify Wzgórza, ta 1-sypialna tropicalowa-nowoczesna willa przejmuje ocean,…
$199,500
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Willa 4 pokoi w Ungasan, Indonezja
Willa 4 pokoi
Ungasan, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa z 3 sypialniami z prywatnym basenem w samym sercu Uluwatu!Umeblowane!Nowocze…
$349,999
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DDA Real Estate
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Dom 2 pokoi w Benoa, Indonezja
Dom 2 pokoi
Benoa, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Lokalizacja / Odległość:10 minut do ITDC Nusa Dua10 minut do Bali Mandara Toll Road8 minut d…
$112,100
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Mieszkanie 3 pokoi w Balangan, Indonezja
Mieszkanie 3 pokoi
Balangan, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 237 m²
To solidna gra na półwyspie Bukit. Blokujesz w 250,200 dolarów na 3BR, willi 3BA z prywatnym…
$472,500
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Mieszkanie 2 pokoi w Pecatu, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Pecatu, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Ten 2024-zbudowany śródziemnomorskiej willi siedzi na 200 m2 w Nyang Nyang, pięć minut od św…
$175,000
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Mieszkanie w Pecatu, Indonezja
Mieszkanie
Pecatu, Indonezja
Jeden pokój luksusowe apartamenty na klifach Pecatu z otwartym widokiem na ocean i resort st…
$495,000
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Mieszkanie 1 pokój w Kuta Selatan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kuta Selatan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Jeden-sypialnia kamienica na dwóch piętrach, z prywatnym tarasem i dostępem do basenu rezyde…
$281,750
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Typy nieruchomości w Kuta Selatan.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Kuta Selatan, Indonezja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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